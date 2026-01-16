HOKA運動鞋進駐好市多！ 網友曝日本買更划算

美式賣場好市多近日上架法國專業跑鞋品牌HOKA的CLIFTON 9 GTX男運動鞋，售價4699元，相較於HOKA台灣總代理商星裕國際官網ISPO+的原價5480元，便宜了781元，甚至比官網特價後的4932元還低233元，消息一出立刻在網路引發熱議。

好市多近日上架法國專業跑鞋品牌HOKA的CLIFTON 9 GTX男運動鞋。（圖／ Costco好市多 商品經驗老實說 ）

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員發文分享這項新品情報，該款鞋子採用GORE-TEX鞋面，工程針織網布具備防水透氣性能，搭配耐磨的橡膠大底設計。貼文曝光後吸引大量網友討論，有人留言表示「今天新莊有看到，但價格不夠優」，也有人認為「比起其他GTX鞋款確實輕很多也軟很多，穿上也是滿舒服的，需要防水鞋帶了一雙」、「支撐確實很好的一雙鞋」。

不過內行網友透露，日本購買HOKA的價格更為優惠，「還是日本買比較便宜」、「去日本買，售價直接打8折」等留言引發關注。HOKA近年在台灣爆紅，價格大約落在5000元上下，成為許多台灣人出國旅遊時的首選鞋款。

臉書上有不少穿過HOKA的網友分享使用心得，一名網友表示「去日本關西玩5天，每天走路2萬步起跳，腳完全不痛，錢有花在刀口上」，另有人說「買了之後腳終於得到救贖，好舒服」。還有網友分享「去大阪第2天腳痛到受不了，果斷買了一雙，很值得」，顯示這款鞋子在長時間步行的舒適度上獲得使用者肯定。

