holoAN第三位新人「風白Yuki」登場！一開口就獲得「咖哩桑」稱號？

hololive 官方旗下用以宣傳的 holoAN YouTube 頻道，從今年員工春先和香在 9 月離職後，10 和 11 月陸續迎來了兩位新人，有著魔性笑聲被稱為「咿嘻嘻桑」的「井月みちる」（Michiru Izuki），以及有著小惡魔屬性的白米可樂「花園さやか」（Hanazono Sayaka）。而在今日（30），第三位 holoAN 新人也正式出道啦！名為「風白ゆき」（Kazeshiro Yuki），是 holoAN 中的大姐姐。

咖哩桑誕生！（圖源：YouTube@holoANroom／hololive官方）

風白ゆき其實在 12 月 29 日的 holoAN 直播的最後重大告知時，就已經搶先解禁了「聲音」，雖然只有短短的一聲「ね」就已經讓不少聊天室觀眾表示也太可愛了吧。

終於，風白ゆき在 12 月 30 日早上 10 點正式出道，她透露自己是因為聽到星街彗星的歌曲「Stellar Stellar」而深受感動，進而成為 hololive 的粉絲，談到推活時語速瞬間變快，展現出與外表不同的熱情。此外，直播中她更多次把話題鬼轉到自己對「咖哩」的熱愛，從印度咖哩到歐風咖哩，以及親自切洋蔥快炒的過程，讓聊天室觀眾忍不住開玩笑將她取名為「咖哩桑」，但比起咖哩，風白ゆき 更擔心的是自己會被觀眾取名為「腳底按摩桑」。

因為她除了對美食的執著，風白ゆき也提倒了讓許多人跌破眼鏡的節目企劃。她表示自己的興趣是「腳底按摩」，並計畫未來在 holoAN 節目中，一邊幫其他兩位主播按壓腳底穴道，一邊讓她們播報新聞。這發言讓聊天室瞬間沸騰，她也笑稱是為了大家的健康著想。

更有趣的是直播尾聲，風白ゆき敵不過聊天室觀眾的瘋狂刷「おつカレ」（把”辛苦了”和”咖哩”結合玩諧音梗），最終在半推半就下誕生了獨特的道別語「おつホロカレ～」。網友紛紛留言表示：「聲音真的很好聽，很適合播報」、「原本以為是清楚系大姐姐，結果是咖哩藝人」、「腳底按摩企劃太可怕了吧，但我喜歡」、「看來 holoAN 的新人也都不是省油的燈」