hololive《快打旋風6》獅白杯2026轉線下賽事，可容納5000人場館 將在4月開打

由 hololive 旗下 VTuber 獅白牡丹主辦的《快打旋風6》賽事「獅白杯」，於昨日（1）直播中正式宣布將迎來大規模升級！預計於 2026 年 4 月 11 日到 12 日舉辦的第四屆賽事，將首度轉型為線下實體活動，地點選定可容納約 5,000 人的「橫濱 BUNTAI」。

從小比賽變成超大線下賽事啦！（圖源：獅白杯／YouTube@ShishiroBotan）

雖然進軍大型場館，但獅白牡丹也確認線上直播將維持免費觀看模式，目前賽事專屬官方網站已經正式上線，同步公開相關購票與活動資訊，大獅也呼籲粉絲能到現場共襄盛舉支持他們。

這次活動為期 2 天，首日（11日）將舉行第四屆獅白杯，採邀請制和公開招募並行，共計將組成 8 支隊伍參賽，展開獨特的抗爭模式，每隻隊伍 3 人分成先鋒、中堅、大將。針對公開招募的隊伍名額（6 個受邀隊伍、2 個公開招募），預計於開放報名後，由主辦方於 2 月 23 日進行選拔，並定於 3 月 20 日舉辦淘汰賽；邀請名單方面，目前也已公布部分擔任隊長的選手，都是觀眾們熟悉的職業選手、實況主和 VTuber 組成。

活動第二日（12日）則安排了「東西對抗賽」，由拉普拉斯暗黑擔任東軍代表，獅白擔任西軍代表，並由荒咬皇牙負責執行懲罰遊戲，從標題來看懲罰疑似是「腳底按摩」。而線下觀賽門票的抽選活動將會在 2 月 2 日台灣時間晚上 7 點展開，更多活動細節與資訊開會在之後陸續公開。