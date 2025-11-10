hololive「石頭」Bijou也很迷《英雄聯盟》：看到太多T1蒙多生死局影片

hololiveEN Advent「石頭」Koseki Bijou 實況也聊到了最近熱門的《英雄聯盟》世界大賽，因為先前 T1 與 AL 的對決時，Oner 的蒙多選角團隊語音影片被各大網站推送，連她都在抖音上看到，她也在先前一晚上一口氣看完《奧術》，也談到 Ina、Gigi 也都有關注《英雄聯盟》世界大賽相關的資訊。

在她耐久抓色違超級阿勃梭魯時聊到，自己一晚上的就看完了《英雄聯盟》動畫《奧術》，以及最近看抖音時都看到，雖然自己比較認識 Faker 不過還是看到 T1 與 AL 賽事時，Oner 的蒙多選角語音覺得很搞笑，她對《英雄聯盟》認識沒有太深，主要都是來自這樣的社群短影片。

還有以前 Faker 看著 Keria 對上前隊伍卻輸了的痛哭照片等，也跟 INA 聊到《英雄聯盟》賽事根本就像是王道動畫很值得一看，不只 INA、Gigi 也有關注賽事，雖然有人認為《英雄聯盟》比賽多年人氣不如以往，但至少這幾位成員也有自行關注。