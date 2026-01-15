hololive「魔法少女holoWitches！」漫畫完結！官方公開快閃店、原畫紀念展

由 COVER 株式會社推出的 hololive 多媒體企劃「魔法少女holowitches！」（魔法少女ホロウィッチ！），繼去年 12 月預告將告一段落後，官方漫畫已經正式於 2026 年 1 月 14 日刊出的第 23 話迎來最終回。

官方同時釋出了來自成員天音彼方、櫻巫女、姬森璐娜、雪花菈米、沙花叉克蘿耶、寶鐘瑪琳等人的完結紀念手寫訊息，以及飾演劇中吉祥物角色的知名聲優高橋李依、悠木碧，連同漫畫作畫伊藤星一、腳本紫藤凱等製作團隊的感謝寄語，為這段充滿魔法的旅程畫下溫馨句點。詳細可以前往官方網站查看。

而隨著漫畫正式完結，相關實體活動與出版計畫也隨之展開。官方宣布漫畫單行本第 3 卷預計於 3 月 18 日正式發售。此外，為了紀念漫畫連載結束，將於 2 月 18 日起到 3 月 15 日在 GAMERS 秋葉原本店舉辦快閃店活動；同時，原畫紀念展也將巡迴到仙台、名古屋、難波以及博多等地展出，讓粉絲們有機會近距離回顧「魔法少女holowitches！」的精彩軌跡。

回顧「魔法少女holowitches！」歷程，該企劃從 2024 年 5 月啟動以來，通過漫畫、原創樂曲、動畫等多媒體內容，打造出獨特的世界觀，中間也曾因為成員沙花叉克蘿伊、紫咲詩音畢業而加入新角色。目前根據官方先前的公告，隨著漫畫版劇情的完結，本企劃的相關活動將暫告一段落，暫無製作續篇漫畫、新曲或新節目的計畫。