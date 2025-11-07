hololive「麵包狗」戌神沁音因陪伴家人療養暫停實況活動，恢復時間另行通知（圖源：hololive）

hololive Gamers「麵包狗」戌神沁音（戌神ころね）活潑熱血遊戲超耐久在各種方面獲得粉絲與廠商喜愛，而 6 日晚間由經紀人透過推特（Ｘ）發布訊息，由於要照護家人療養將暫停活動，而恢復時間將另行通知。

戌神沁音推特公告，由於狀況較緊急所以由經紀人代筆，感謝大家對於沁音的支持，戌神沁音因為陪伴家人的療養，將暫停實況活動，而已經完成的影片等將經由代理投稿上傳，對於恢復活動的時間也將在之後以本人意願再度另行通知。

雖然沒有直接指稱哪位家人，但有在看沁音實況的觀眾應該知道，早在前年左右開始狗狗就曾因為媽媽身體狀況長休與緊急休息過幾次，在今年也有很多次想趁媽媽身體好時出去玩的孝親假，希望大家能好好守候孝順的好狗狗，也希望她的家人健康狀況順利；最要好的貓又小粥也在實況提及，希望大家能好好等待，也對於見過狗狗家人，還有奔波照顧的狗狗感到心疼。