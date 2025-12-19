hololive「AZKi」跨界合作台V「森森鈴蘭、厄倫蒂兒」台北演唱會2月登場！門票這天開賣

Vtuber 圈重磅消息！日本知名虛擬直播品牌「TUBEOUT!」宣布 2026 年 2 月 7 日在 Zepp New Taipei 舉辦「TUBEOUT! in TAIPEI」演唱會，其中最大的亮點就是台日跨國合作，因為人選竟然邀到了 hololive「AZKi」與人氣台V歌姬「森森鈴蘭」、「厄倫蒂兒」，消息一出讓不少粉絲都驚訝：「真的假的！」

Vtuber 圈出現異想不到的跨界合作（圖源：TUBEOUT）

這三位頂尖虛擬歌手將帶來全新次元的音樂饗宴，活動主題「境界を打ち破る音楽祭」完美詮釋這次台日 VTuber 圈的罕見合作。演唱會晚上 19:00 開演，地點位於新北市新莊宏匯廣場的 Zepp New Taipei。

這場演唱會的票價為 VIP席 NT$3,500、一般席 NT$2,800，將先採用票券實名制與抽選制售票，並於 2025 年 12 月 21 日週日至 12 月 24 日間開放登記，抽選結果預計 12 月 27 日中午起公布，並會開放結帳至 12 月 30 日，最後剩下的票則會在 1 月 1 日中午採用一般形式販售，台灣粉絲可透過官方連結預購，想看到台V與 hololive 同台的粉絲，千萬別錯過！