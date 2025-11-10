hololive「FLOW GLOW」出道一周年推首張專輯，3DLive將在11月23日7點展開

hololive「FlowGlow」出道一周年推首張專輯，3DLive將在11月23日7點展開（圖源：hololive）

hololive DEV_IS 團體「FLOW GLOW」9 日晚間出道一周年紀念實況，從一年三個月前的集合之前的問答開始，到前往龍神大吊橋高空彈跳，公開了團體首張同名專輯，以及團體首次 3D 演出將在 11 月 23 日晚間展開，許多人舞蹈練習至今令人期待結果。

「FLOW GLOW」團體包括「響咲リオナ（Isaki Riona）」、「虎金妃笑虎（Koganei Niko）」、「水宮枢（Mizumiya Su）」、「輪堂千速（Rindo Chihaya）」以及「綺々羅々 ヴィヴィ（Kikirara Vivi）」5 名成員，9 日晚間的一周年紀念實況，從一行人還沒會面的第一印象開始多達一年三個月前的青澀反應，以及當時的期許與目標開始，讓她們看得相當害羞，但也以相同目標努力至今，並公開了團體 3D LIVE「Make it,Break it」將在 11 月 23 日台灣時間晚間 7 點展開。

hololive「FlowGlow」出道一周年推首張專輯（圖源：hololive）

以及團體首張同名專輯「FLOW GLOW」於 1 月 21 日正式發售並在 9 日晚間展開預購，包括附贈貼紙與團體紀念卡的特典，以及將在 2 月 8 日 Tower Records 澀谷店 B1 空間展開的發售紀念活動。

「FlowGlow」出道一周年推首張同名專輯，也將舉辦發售活動（圖源：hololive）

「FlowGlow」一起高空彈跳（圖源：hololive）

外景也公開了一行人原本以為要去泡溫泉，結果是去了茨城縣的龍神大吊橋高空彈跳的外景，這個地點許多 hololive 成員無論是 3D 挑戰或者外景都有來過，而挑戰結果包括笑虎、樞、莉歐娜以及千速都相當有勇氣的說跳就跳，雖然薇薇喊著要為了 FLOWGLW 加油不過最後一刻沒有成功，雖然有說在之後有復仇外景，不過當下沒跟著跳自己還是覺得可惜難過，不過有這樣的挑戰心就很讓大家鼓勵了，還有晚上的露營還一起寫了給互相的鼓勵支持，期待 3D 正式公開的那一天。

「FlowGlow」露營並說出給大家的溫暖心裡話（圖源：hololive）

本次也釋出團體創曲「stay by my side」，也包括一周年的壓克力模型 徽章 隨機戒指手燈 壓克力紀念框等商品。