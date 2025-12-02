hololive「holoX」四週年，公布首張專輯與團體演唱會「First MISSION」明年四月底展開

hololive「holoX」四週年，公布團體演唱會「 First MISSION 」明年四月展開（圖源：hololive）

hololive「holoX」出道四周年，在上週的出道週之後於 1 日舉行團體紀念 LIVE，並在演出公布大量消息，其中最重要的就是首張團體專輯「Secret Order」以及團體現場演唱會「First MISSION」將在 4 月 29 日於橫濱 PIA ARENA MM 登場。

hololive「holoX」出道四周年，從上週的出道週就開始預熱以及各自的出道商品，並在 1 日晚間的團體 LIVE 熱鬧華麗演出，包括先前公開的雙人組合曲「アナスタシスガール」、「スキデカ！~スキはデカく回顧録？」與「Private Eyez」都登上舞台，也公開新團體曲「暁闇エクスデス」。

hololive「holoX」四週年與打工計畫 timee 合作（圖源：hololive）

還有大量的告知內容，包括將在 4 日展開的 holoX 入侵日本鐵塔活動，包括北海道札幌電視塔、東京的東京鐵塔、名古屋中部電力MIRAI TOWER、梅田藍天大廈展開，將會是購票入場的解謎體驗拿獎勵特典，並有提供物販與合作飲品的大型活動，詳情請參考特設網頁。

holoX 與《物語》系列合作（圖源：hololive）

以及令人都相當驚訝的將與西尾維新《物語》系列有連動，至於是什麼還要大家再猜猜看，以及團體紀念商品「Secret Society holoX Anniversary Parade」、紀念影印訊息卡可在日本全家、Lawson、ministop 購買影印、先前的 timee 打工活動照公開，相當高人氣有上千位 holoXer 募集。

hololive「holoX」首張專輯「Secret Order」（圖源：hololive）

同時公布首張團體專輯「Secret Order」將在 4 月 8 日販售並展開預購，包括初回限定版的收藏盒、壓克力磚、神秘暗號檔案，以及最重要的團體現場演唱會「First MISSION」將在 4 月 29 日於橫濱 PIA ARENA MM 登場，這已經是 hololive 公布以來從 12 月開始的第 6 場演唱會，甚至不包括年度 FES 展覽活動，粉絲要好好考量自己的錢包了。