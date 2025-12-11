hololive一条莉莉華不符角色形象？繪師與COVER先後聲明，公司強調成員無須負責（圖源：hololive）

hololive DEV_IS 所屬 ReGLOSS 的「社長」一条莉莉華似乎被捲入無辜的風波，其設計繪師 なかむら 在 10 日與 COVER 公司先後發出聲明，解釋雙方的溝通問題與定義歧異仍在對應中，なかむら 更是早在 10 月時就解除追蹤莉莉華並且曾推文不可以隨意損害形象，但 COVER 方認為並無成員責任問題。

なかむら 的貼文以及後續解釋，稱先前的事件不只是在 9 月 20 日開始，是因為早在 1 月就已經要求公司對於成員的行為加以約束避免損害形象，但沒有得到他想要的改善，因此也拒絕繼續進行委託合作，直至 10 月起雙方多次協商，強調會在律師協助下改善措施等，內文因為相當迂迴以及法律措辭很多，連日語使用者也都一頭霧水，而 COVER 公告則提到這些內容並無成員責任問題，將以公司方面對應，也希望觀眾對於以上相關人員不要有臆測會毀謗中傷。

底下回應也很多是根據 なかむら 的時間去看過去推特，認為是否只是因為莉莉華的實況喝醉的行為就要求公司改善，當然看過 hololive 或者其他 Vtuber 的觀眾應該也不認為是什麼大問題，對於該繪師意圖指點官方影響成員表演方向表達不妥。