hololive三期生「團長」白銀諾艾爾生日LIVE將展開，SC將全捐家鄉大分縣火災協助賑災（圖源：hololive / 大分市府 合成）

hololive 三期生「團長」白銀諾艾爾生日 LIVE "睡夢"將在 24 日晚間展開，同時將公開她的 3D 新衣裝，也將有豪華來賓登場，而她在推特（X）以及實況提到，這次演出的 SC 將全數捐獻給家鄉大分縣，最近大分縣的佐賀關發生嚴重火災，也希望有能力的人不用透過她可以直接捐獻給市政府。

白銀諾艾爾生日倒數，在生日台也提到這次是全收錄形式演出，將有百鬼綾目、角卷綿芽、三期生兔田佩克拉、寶鐘瑪琳、不知火芙蕾雅、BIG 3 雪花拉米、大空昴登場，並公開她的 3D 新衣裝，而她特別提到，這次的 SC 超級留言都將全部捐贈給大分縣，也就是她的家鄉，大分縣日前發生嚴重火災，她也呼籲有能力的人可以不用透過她可以直接捐獻給大分市政府專門賑災帳戶。

大分縣大分市佐賀關 18 日發生大規模火災，由於該區域人口老化外移、房屋老舊多木造、地形下風、大型機具進入，導致延燒 170 多棟房屋以及森林，直至今日 24 日都尚未完全撲滅，傷亡除確認一位老漁民外尚無法進入現場完全確認，市政府已經開放特殊賑災帳號等管道，出身大分縣的團長也盡力協助家鄉。