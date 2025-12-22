hololive五期生《Holoearth》3D Live首演盛大登場，粉絲居然都在偷看裙底？
由 COVER 開發和營運的元宇宙項目《Holoearth》，最近舉辦了首次可在遊戲內付費觀看的 3D 演唱會『ねぽらぼライブre:VISION』，由 hololive 五期生「NePoLaBo」雪花菈米、桃鈴音音、獅白牡丹、尾丸波爾卡領銜演出。本次演唱會以聖誕節為主題，延續了 2023 年「大和幻想曲」之後的熱度，是該平台終於正式展開的售票演出活動。
『ねぽらぼライブre:VISION』活動一上線即湧入大量粉絲，導致眾多伺服器房間瞬間爆滿，畢竟這也是粉絲終於能在虛擬空間中近距離的進行偶像應援活動。《Holoearth》演唱會的最大特色在於突破了傳統串流平台的平面限制，提供了具有立體感的觀賞體驗。粉絲不再是被動的盯著平面螢幕，而是能夠在虛擬演唱會場地中自由移動，自行尋找最佳的觀賞角度，甚至是進行 360 度的無死角拍攝。
這種高自由度的互動模式在 2023 年的「大和幻想曲」就曾引發社群熱烈討論，直到如今才終於有一場正式演唱會。不少粉絲在社群 X（推特）上曬出各種的截圖，由於視角非常自由的關係，許多人都意外捕捉到的「裙底風光」更成為話題，大量紳士粉絲紛紛打趣辯解：「不是故意的，只是剛好拍到」。
錯過首場 LIVE 的粉絲也不必擔心，官方已安排在接下來的幾天於《Holoearth》平台內的特定時段進行重播，讓更多使用者能體驗這場獨特的聖誕演出（詳情可以前往官方網站查看），沒有購票的人也可以前往 YouTube 觀看免費片段。而這次活動的成功，不只驗證了《Holoearth》作為虛擬展演平台的技術實力，也為未來 hololive 旗下藝人在元宇宙空間的發展開啟了更多可能性。
