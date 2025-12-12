hololive五期生聖誕演唱會將在《holoearth》展開，360度觀賞零距離互動還有虛擬套組

hololive五期生聖誕演唱會『ねぽらぼライブre:VISION』（圖源：hololive）

hololive 五期生「ねぽらぼ」重大告知，他們將在 hololive 官方互動遊戲《holoearth》中展開聖誕演唱會『ねぽらぼライブre:VISION』，包括使用遊戲通行證直接 360 度無死角觀賞也有線上票，並將有遊戲限定特別段落，以及各成員專屬套組販售。

hololive 五期生組合「ねぽらぼ」包括雪花拉米、桃鈴音音、獅白牡丹與尾丸波爾卡，他們宣布將在 12 月 21 日展開『ねぽらぼライブre:VISION』演唱會，特別的是在 hololive 官方互動遊戲《holoearth》中舉行，從先前的 ID 演唱會播放之後的新演唱會互動，也是 2023 年《大和幻想曲》後的新遊戲內演唱會。

將包括可以進入的新觀賞舞台，將花費 1500 holo 幣購買（3000 日圓）並能 360 度無死角觀看，並能在演出後每日的重播時間隨時 3D 觀看直至 1 月 4 日，當然還會有 Zaiko、SPWN 3500 日圓線上票。

hololive五期生聖誕演唱會，360度觀賞零距離互動（圖源：hololive）

hololive五期生聖誕演唱會（圖源：hololive）

演唱會還包括遊戲內獨家的特別段落，以及四位成員的專屬虛擬套組，包括頭套、螢光棒以及表情動作等，四人的製作 T 恤也透過日本亞馬遜實體販售。