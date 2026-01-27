hololive佩克拉新電腦5090+9950X3D！還有RAM 128GB要價百萬日圓

hololive JP 組三期生 VTuber 兔田佩克拉（兎田ぺこら）最近在直播中公開了她新買的遊戲電腦規格，奢華的搭配讓聊天室眾多野兔（粉絲）全嚇傻，經過計算在當地約要價 130 到 150 萬日圓（約新台幣 30.5 萬元）左右。

佩克拉曬出新電腦規格。（圖源：YouTube@usadapekora／hololive官方）

根據佩克拉曬出的圖片，這台新電腦搭載了目前最頂級的遊戲顯示卡 NVIDIA GeForce RTX 5090，處理器則選用同樣頂級的 AMD Ryzen 9 9950X3D，以及最近因為 AI 而價格瘋漲的記憶體，佩克拉直接上到驚人的 128GB（32GB x 4）。如此高規格的硬體組合，不只是遠超一般遊戲直播需求，甚至被網友戲稱為「怪物級 PC」。

雖然擁有了目前市面上最頂尖的遊戲硬體，但佩克拉卻在直播中卻向觀眾求救，表示這台新電腦明明用了 NVMe M.2 SSD，從開啟電源到進入桌面卻要 1 分鐘以上，懷疑是不是瑕疵品。卻有觀眾指出，這次因為 DDR5 記憶體需要進行「記憶體訓練」，尤其是容量越大，需要的時間就越久。

此外，佩克拉也表示這台電腦確實要價不低，所以她現在非常的珍惜。目前剛拿到的關係，整台電腦都非常的乾淨，只有 Steam、Discord、OBS 以及先前直播的《hologuard》遊戲而已，連《Minecraft》都還沒安裝。有趣的是以前佩克拉的電腦只有 C 槽與 D 槽兩個，所以當看到第三個 E 槽就感到困惑，也是在觀眾的解釋下才弄清楚原來可以自己分割。