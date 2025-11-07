hololive儒烏風亭螺鈿籲觀眾參與《源氏物語圖屏風》修補募資專案，自爆捐了好幾百萬協助（圖源：hololive）

hololive DEV_IS ReGOLSS 的文藝少女儒烏風亭螺鈿（儒烏風亭らでん）再度有厲害的文化貢獻！先前呼籲大家協助東京國立博物館的《源氏物語圖屏風》修復募資計畫，還在與莉莉華的聊天時提到自己捐了好幾百萬日圓，該項目已經成功募得 150% 目標共 4512 萬日圓。

東京國立博物館日前透過研究員的回報，在東京一處老住宅發現江戶後期宮廷畫師土佐光孚題墨的《源氏物語圖屏風》，實為重要的文化財產，但因為並未被發現其價值被做為普通屏風使用，有相當的蛀蝕、鉸鏈斷裂、墨跡剝落甚至嚴重的貓抓傷痕跡，需要盡快地進行大規模專業修補，由於等待編列預算時間太長，排隊等待修復的文物也非常多，可能會導致不可恢復的損失，所以展開公開募資計畫目標 3000 萬日圓。

而螺鈿先前就公開呼籲大家的參與募資計畫，各種不同費用企畫也能獲得如商品、合作酒、博物館門票等，並在與一条莉莉華的晚酌實況再度提及，更自爆了在這項募捐了數百萬日圓，讓社長相當驚訝，由於該項目為公開募款，一百萬日圓以上項目只有一個人購買了五百萬日圓資格，包括可以獲得感謝銘刻、三次修復參觀資格、特殊修復講座與招待會跟以上項目全部的募資商品等，如果真的是由她購買，真的又是在文化上有驚人的重大貢獻。目前計畫也已經達標 150% 將能順利修復。