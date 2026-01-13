hololive兔田佩克拉生日神回！寶鐘瑪琳苦等一年見家長，佩克拉媽媽語出驚人全網暴動

hololive 三期生的 VTuber 兔田佩克拉，於昨天 1 月 12 日，也就是生日當天，帶來了粉絲最期待的「佩克拉媽媽」和同期生寶鐘瑪琳的合作！這場聯動的契機是 2025 年 2 月，瑪琳在《茶杯頭》競賽中勝出，贏得與佩克拉媽媽合作的獎勵。經過近一年的等待後，這份「超級大獎」終於在佩克拉生日當天兌現，吸引了超過 15 萬名曹家軍湧入，見證這歷史性的一刻。

結果當天最大受害者，是壽星佩克拉。（圖源：YouTube@usadapekora／hololive官方）

直播一開始，平時風格豪放的寶鐘瑪琳有些緊張，不只聲音顫抖，還用非常乖巧的態度向佩克拉媽媽問好，試圖展現「乖巧好媳婦」的形象。然而，當佩克拉詢問媽媽對瑪琳的印象時，媽媽雖然稱讚瑪琳歌聲動聽，除了稱讚身材好外，還補上：「感覺是個有些瑟瑟的女孩子」、「脫帽子後看起來很瑟」等，讓船長差點煞不住車要爆走。夾在中間，身為女兒的佩克拉崩潰大喊：「不要在別人母親面前談這種話題啦！」

廣告 廣告

互動中最讓觀眾爆笑的橋段之一，發生在「想變哪個 hololive 成員？」的提問環節。佩克拉媽媽居然回答「想變成瑪琳」，讓佩克拉再次崩潰大喊，但原因也只是佩克拉媽媽比較沒有在看其他 holomen，表示之後會多多跟台。而瑪琳見狀立刻提議兩人可以「交換身體」，此舉又觸發佩克拉的慘叫，哀求媽媽「不要啦！」。此外，媽媽在直播中還數度與瑪琳站在同一陣線，一起吐槽佩克拉。

許多粉絲笑稱：「瑪琳完全掌握了收服丈母娘的密碼」、「佩克拉反而在自己生日這天成了最大的受害者」、「媽媽想變成瑪琳那段簡直是兔子腦破壞現場」、「能看到佩克拉被媽媽和瑪琳聯手欺負真是太神了」。這場等待了一年的企劃，最終以佩克拉的崩潰和觀眾的滿足大笑畫下完美句點。