hololive兔田佩克拉2025聖誕不是「冷炸雞」而是「烤雞」！可口可樂官方轉發暗示合作？

隨著 2025 年聖誕節腳步逼近，hololive 旗下 VTuber 兔田佩克拉（兎田ぺこら）再度於社群 X（推特）上引起熱議。因為佩克拉上傳了一張背景為浪漫粉紅燈海的照片，畫面上擺放著一盤看起來相當誘人的烤雞，以及數瓶可口可樂，提到：「這東西果然最配可樂了peko」，讓無數粉絲馬上想起多年前的「冷炸雞」梗。

佩克拉今年的炸雞梗有可口可樂。（圖源：X@usadapekora／hololive官方 編輯合成）

這張照片的上傳後立刻讓資深粉絲聯想到佩克拉著名的「冷炸雞事件」。該典故源於 2021 年的聖誕夜，當年佩克拉曾預告會在聖誕夜開台，卻因為身體不舒服的原因取消，但本人卻沒有在推特上告知，導致許多野兔（粉絲名）一直默默的等著佩克拉開台。

其中一名野兔更是寫下長文抒發當天的心情，提到自己買了一袋熱騰騰的炸雞，卻遲遲沒有等到佩克拉開台，不知不覺間就睡著了，桌上全是從炸雞紙袋滲出的白色凝固油紙、買好的蛋糕也掉在地上，最終只能悲催的獨自享用已變冷的炸雞，因為從文字都能看出來有多孤單，該文章直接在網路上爆紅。從此「冷炸雞」便成為佩克拉聖誕節的專屬代名詞與網路迷因。往後數年，她也多次以此自嘲，甚至曾在 2023 年舉辦過帶著冷炸雞「環遊世界」的特別直播企劃，把這個原本悲情的梗玩出了新高度。

到了 2025 年，這個曾經象徵「邊緣人聖誕節」的梗幾乎已經華麗轉身。和過去單純的自嘲不同，今年佩克拉曬出的照片不只構圖精緻，更讓人驚喜的是，日本可口可樂官方 X 帳號隨後也轉發了該則貼文，似乎暗示了雙方正在進行合作。有趣的是，hololive 的拉普拉斯暗黑（ラプラス・ダークネス）還在下面留言：「會冷掉的！！！」被佩克拉回應：「可樂變得更好喝了」