hololive兔田佩克拉2026新年直播報喜！「佩克拉媽媽」和船長合作日期正式敲定

hololive JP 組三期生 VTuber 兔田佩克拉（Usada Pekora）於 2026 年 1 月 4 日進行「兔田家的新年問候」，除了向野兔們（粉絲名）拜年外，更帶來了讓觀眾興奮的消息。在直播中，兔田佩克拉正式確認了她的媽媽將和同屬三期生的寶鐘瑪琳進行聯動合作，時間就定於 2026 年 1 月 12 日！

兔田家母女的新年問候！（圖源：YouTube@usadapekora／hololive官方）

這場眾所矚目的聯動，源自於 2025 年 2 月的一場《茶杯頭》比賽。當時寶鐘瑪琳在比賽中獲得勝利，而贏得的特別獎勵正是和佩克拉媽媽進行合作直播的機會。經過將近 1 年的等待，雙方終於確認時間，選在兔田佩克拉生日當天（1 月 12 日）兌現這份獎勵，並公開了合作封面圖。

而在新年直播過程中，兔田佩克拉開頭就爆料媽媽對直播很緊張，一直想要逃走。而高人氣的媽媽一登場，聊天室的野兔就開始嫌佩克拉太吵了，聽不到媽媽的聲音。有趣的是聊天室都在吵著要佩克拉給媽媽製作新年正月服裝，開始刷起生氣的紅色臉。直到媽媽一句：「大家還請微笑吧」大家馬上開始改刷笑臉。

結果下一秒佩克拉趁著媽媽去倒水時，開始壓低聲音吐槽自己的媽媽都是在裝的，結果被回來的媽媽發現氣氛不對，加上野兔們的背叛直接抓包。更有趣的是，以前佩克拉的手被觀眾說像是「奶油麵包手」，這次不甘心的讓媽媽露出手來，結果媽媽的手比女兒還要小，被稱為「高級蛋糕手」，媽媽虐兔的說：「你的手比較厚」。

而在直播進入尾聲時，兔田佩克拉也與媽媽一起進行了日本新年的「書き初め」習俗。佩克拉用毛筆寫下了「未來」二字，而媽媽則溫柔的寫下「愛」和 「兔田」，表示想把滿滿的愛獻給粉絲，佩克拉後續也同樣跟著寫上了「愛」和「兔田」。