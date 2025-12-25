hololive兔田佩克拉3D聖誕派對超精彩！甚至還有「冷烤雞」新原創曲

VTuber 團體 hololive JP 組三期生兔田佩克拉（Usada Pekora）於聖誕夜再度各種精彩的企劃。這項年度盛事早已成為「野兔」（粉絲名）們每年聖誕節必隨的傳統，而今年佩克拉更將當年廣為流傳的「冷炸雞」迷因推向新高度。今年同樣吸引數萬名觀眾同時在線，一同在線下中慶祝佳節。

從頭到尾都非常精彩的 3D 派對。（圖源：YouTube@usadapekora）

今年除了線下直播派對除了精彩的 3D 與多位成員同台互動外，同樣也有待機室，並在最後公開了讓野兔們驚喜的全新原創曲「ぺこぺこ!! チキンフィーバー☆」（ PekoPeko!! 烤雞狂熱☆）發表。這首歌名源自於數年前聖誕夜，因直播延遲讓期待已久的粉絲只能對著冷掉的炸雞等待，進而演變成佩克拉具代表性的聖誕梗。佩克拉直接把當年充滿辛酸與自嘲的回憶編織成洗腦旋律，從單純的社群迷因變成為專屬於族群的回憶樂章。

除了音樂發表，線下的 3D 派對直播內容也延續了往年溫馨與混亂並行的風格，開場就表示這場派對沒有事先告知，但是在相信 holomen 絕對不會讓她冷掉的，肯定會有人過來一起參加的。開頭就曬出熱騰騰的烤雞等聖誕大餐，接著就是一邊做聖誕薑餅屋一邊等人，結果第一個出現的人是儒烏風亭螺鈿，瘋狂的誇獎佩克拉的成品，但本人很快就離開了。

最後終於在 1 小時 30 分鐘後左右，不少 holomen 陸續登場，像是桃鈴音音、Hakos Baelz、水宮樞、AZKi、風真伊呂波、綺綺羅羅薇薇、亞綺 羅森塔爾。其中還有抽獎環節，可以讓佩克拉跟著中獎者做不同的事情，像是去迪士尼、吃飯、擁抱...等。結果頭獎去迪士尼直接被第一個抽的水宮樞抱走，佩克拉也解釋去迪士尼的費用她會全程負責，讓眾人都相當羨慕。

而前不久終於和佩克拉見面，兩人超級貼貼的薇薇，卻沒有抽中想要的在家吃飯獎項，反而是抽到了最爛的「說出一件 2025 年的糗事」。而薇薇自爆今年不小心尿床，並且床到現在都還沒有處理，但還是有把它擦乾。結果佩克拉最後還是心軟，答應之後會下廚做飯給薇薇吃。有趣的是派對結束時，薇薇還想衝上去偷抱佩克拉，直接被對方閃開。