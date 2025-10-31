hololive兔田佩克拉x京都念慈菴「護聲符」合作商品組公開，31日中午台日同步預購
由 CAPSULE 旗下團隊 Cmer 在 30 日公開，hololive 三期生兔田佩克拉x京都念慈菴合作商品組合「護聲符！Peko！」將在 31 日中午台日同步開放預購，商品包括三種組合包以及單樣購買種類商品，讓知名保養喉嚨聖品與你一起 Peko！
「護聲符！Peko！」套組包括 圓形金屬收納盒、隨機裁型貼紙、隨機圓形徽章、枇杷硬喉糖 8 顆的 A 套組售價 250 元、PVC 夾鏈收納袋兩個、壓克力鑰匙圈、隨機壓克力透卡兩張與蜜煉枇杷膏八包的 B 套組售價 399 元，以及最大的守護大禮包包含以上兩種內容外，再加上精美禮盒、金屬徽章、發聲壓克力牌與燙金拍立得，售價 1499 元。
除了商品組合包外，還有單品發售的方形徽章、迷你壓克力磚、糖果包鑰匙圈（以上三種為隨機發售）、壓克力牌、發聲坐姿娃娃、大壓克力磚、四入色紙組合、大桌墊、陶瓷杯墊與 Q 版組合小立牌等商品，本次商品預購每滿 800 元就附贈燙金小卡，全 5 種隨機贈送可以累贈；雖然是預購商品仍將有機會售完，如遇售完狀況會在專頁公告。
Cmer 商城活動預購頁面，在台灣時間 31 日中午正式展開預購
