hololive四期生「天音彼方」12月27日畢業！直言「沒有回歸與轉生想法」實況內容懶人包

hololive四期生天音彼方將於12月27日畢業，實況直言沒有回歸與轉生計畫（圖源：hololive）

hololive 四期生天音彼方（天音かなた）在 2 日下午宣布將於 12 月 27 日畢業，而她在實況闡明非常清楚，並不是因為什麼交往、結婚、不仲、意志消耗症候群等問題畢業，也沒有轉生與回歸計畫，自己強硬接下的工作量影響到原本自己想完成的內容，也發現後來自己無法負荷，在跟 COVER 商討下多個月前決定。

比起其他的畢業實況，詳細的說明畢業狀況避免惡意的解讀、剪輯的想法，天音彼方將在 12 月 27 日（六周年）畢業，不是跟成員不和、不是交往或結婚或懷孕，也不是消耗殆盡症候群，也不是公司造成的問題，不想看到惡意的解讀做出詳細的說法，經過與公司雙方確認之後提到的以下內容，在自己原本以為可以的狀況下，硬是（強引て）接下了許多工作以及排定的演唱會等，也加上多次出現遠超原先預期範圍的狀況導致工作困難，最後發現自己無法負荷，這些種種疲憊並重新考慮身體狀況覺得不適合繼續活動。

廣告 廣告

這個畢業並非突然決定，而是在數個月前便已敲定，但為防止資訊外洩，採取了最嚴格的保密措施， hololive 成員與大多數工作人員也都是在今天同時得知，因此不會有畢業相關的官方影片、翻唱、或畢業 LIVE 來賓，也不會以嘉賓身分在其他節目中登場，這些安排皆由 COVER 與天音彼方雙方協商後決定。畢業後，沒有復出或轉生的預定，SNS 方面，除現有官方帳號外，不會有其他帳號（包含私人帳號）。今後若有假借天音彼方名義的帳號或訊息全部都是冒充者，請務必留意。

hololive 是她傾注所有的一切的地方。那是改變她人生的重要舞台，她本來還想挑戰更多事情。最後，向一直支持她的「へい民」們說聲抱歉，但多虧大家在最喜歡的 hololive 度過了快樂又幸福的 6 年，出道後的每一天，是過去的我完全無法想像的充滿感動，我從不覺得這是靠我一個人的力量，如果沒有加入 hololive，我無法獲得這麼多寶貴的經驗。

我真的非常幸運，舉辦個人演唱會、發售專輯、結束每天的直播時，我常常會想：「努力到現在真的太好了，全都是因為大家」，滿滿的感謝湧上心頭，每一場活動，都有超乎想像的人在支持我，理由只有一個──大家的應援，我一直希望不要忘記對「へい民」的感謝，明明持續活動才是我最想回報大家的方式……真的對不起。作為偶像，我有自己的美學與堅持，即使笨拙，但你們仍拼命應援著我。能與大家相遇、能以偶像的身分活動，是我一生的榮耀，接下來，我會走上只有我自己能走的道路，帶著你們給我的話與信件，繼續向前。我永遠永遠都不會忘記你們。最喜歡你們了！