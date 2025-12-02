hololive四期生天音彼方將於12月27日畢業，直言「沒有回歸與轉生想法」避免惡意解讀

hololive四期生天音彼方將於12月27日畢業，實況直言沒有回歸與轉生計畫（圖源：hololive）

hololive 四期生天音彼方（天音かなた）在 2 日下午宣布將於 12 月 27 日畢業，而她在實況闡明非常清楚，並不是因為什麼交往、結婚、不仲、意志消耗症候群等問題畢業，也沒有轉生與回歸計畫，自己強硬接下的工作量影響到原本自己想完成的內容，也發現後來自己無法負荷，在跟 COVER 商討下多個月前決定。

比起其他的畢業實況，詳細的說明畢業狀況避免惡意的解讀、剪輯的想法，天音彼方將在 12 月 27 日（六周年）畢業，不是跟成員不和、不是交往或結婚或懷孕，也不是消耗殆盡症候群，也不是公司造成的問題，不想看到惡意的解讀做出詳細的說法，經過與公司雙方確認之後提到的以下內容，在自己原本以為可以的狀況下，硬是（強引て）接下了許多工作以及排定的演唱會等，最後發現自己無法負荷，影響到身體狀況（應指結石），重新考慮身體狀況覺得不適合繼續活動。

她也完成了許多夢想，也還有很多可惜還沒達成，hololive 是她完成歌唱事業相當重要的恩人，這些消息包括 holo 成員也都是現在公布才知道，也提到不會有類似紀念影片，不希望造成其他成員的挽留或擔心，認為自己的身體狀態不適合繼續下去做的決定，對她來說在這裡完成的夢、粉絲、朋友一生都難以忘記。