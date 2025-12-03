hololive大家長Yagoo表示「會努力改善環境」，粉絲憤怒：改善速度趕不上畢業潮

hololive 四期生 VTuber 天音彼方（天音かなた）於 11 月 2 日投下震撼彈，宣布將在今年 12 月 27 日，也就是她出道六週年紀念日當天正式畢業。天音彼方聲明長期以來面臨「超出原本預期範圍的額外工作」，導致工作量太集中，身心狀況難以維持健康的活動品質。並明確表示畢業後將回歸普通生活，沒有轉生或回歸的計畫。而作為 hololive 母公司執行長的長谷鄉元昭（Yagoo），也祝福天音彼方，並承諾會「努力改善環境」，但許多粉絲對此卻不買單。

Yagoo是COVER最大股份持有者。（圖源：Getty Images／hololive官方 編輯合成）

這次畢業再次引發外界對 hololive 內部管理的關注。回顧 2024 到 2025 年間，該公司已經有多位高人氣成員相繼離去，像是 Ceres Fauna、沙花叉克蘿伊、紫咲詩音、Nanashi Mumei、Gawr Gura、火威青等人，離開理由多半是「理念不合」或「健康與身心負擔」。天音彼方這次直言問題在於組織結構性的問題，雖然曾試圖諮詢解決，但要在短時間內改善體制太過困難，考慮到身體情況，最終只能選擇離開這個她傾注了 6 年熱情的舞台。

針對天音彼方的畢業公告，Yagoo 在 X（推特）上留言感謝天音彼方這 6 年來的付出，並承諾將「持續努力改善公司環境，全力支援旗下藝人」。然而，這罐頭式的回應卻引爆了粉絲與網友的怒火。社群輿論普遍認為，面對如此頻繁的人才流失，公司的改善承諾根本蒼白無力，質疑營運方在上市後過度追求績效而忽視藝人過勞問題。許多憤怒的聲音指出改善速度遠趕不上成員身心崩潰的節奏，網路上甚至出現要求管理層和 Yagoo 下台的激進言論。