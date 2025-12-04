hololive天音彼方曝暖心趣事，被畢業生「桐生可可」邀約一起到海外生活

VTuber 團體 hololive 四期生天音彼方（天音かなた）日前拋出震撼彈，宣布將於 12 月 27 日正式畢業，並說明未來不打算轉生或回歸，將會成員普通人繼續生活，讓許多粉絲和同社的成員們都感到不捨。而在宣布畢業後的首次雜談直播，天音彼方也透露 hololive 已經畢業的桐生可可跑來聯繫她，詢問：「一起到海外生活吧！」

天龍組合則受粉絲喜愛。（圖源：Coco Ch. 桐生ココ／hololive官方）

在昨（3）日晚間的雜談直播中，天音彼方分享了一則讓許多老粉絲相當驚喜的趣事（約直播 42:51 處開始）。她透露早在 2021 年 7 月畢業的前四期生夥伴桐生可可（桐生ココ），主動聯繫了她。讓人意外的是，桐生可可竟然詢問天音彼方要不要乾脆一起離開日本，兩人攜手到海外生活，天音彼方則是笑稱自己還沒有拿到護照。聊天室觀眾也好奇兩人會不會再次同居時，天音彼方也不確定的說，不知道對方的收入能不能偶爾請自己吃一頓飯。

而天音彼方和桐生可可過去有著非常深厚的交情，被粉絲稱為「天龍」組合，兩人除了同期出道外，更曾長時間同居，共同創造了無數經典的直播回憶。這次關於「移居海外」的邀約公開，再次印證了兩人並沒有因為身分改變而變得生疏，這跨越畢業限制的堅定友情，也成為天音彼方在畢業倒數前夕，留給粉絲們最溫馨的話題之一。