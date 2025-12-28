hololive天音彼方畢業3D LIVE 35萬人同時在線，最後一曲唱哭全粉絲

2025 年 12 月 27 日，VTuber 偶像團體 hololive 旗下四期生「PP天使」天音彼方（天音かなた）正式舉行了畢業 3D LIVE 演唱會。這場告別演出吸引了全球無數粉絲的關注，同時在線觀看人數一度衝破 35 萬大關。天音彼方以最燦爛的歌聲為自己 6 年的 VTuber 生涯劃下句點，讓無數「嘿民」（粉絲名）在螢幕前流下不捨的淚水。

世界第一的偶像。（圖源：X@amanekanatach／hololive 官方）

由於先前保密原因，天音彼方在畢業時就確定 3D LIVE 不會邀請任何嘉賓。然而在演唱會現場，成員 AZKi、戌神沁音和雪花菈米，卻以「驚喜突擊」的方式現身，並送上花束。由於這幾位嘉賓是來突襲的，所以畫面上並沒有立繪或 3D 模型。而這突如其來的驚喜也天音彼方非常感動，差點就要直接哭出來。

廣告 廣告

演唱會中，天音彼方更是無數精彩的翻唱、原創曲連發。最後，天音彼方選擇了由她親自作詞作曲的『キセキ結び』作為壓軸曲目。這首歌是 2021 年她為了桐生可可畢業時，集結四期生心意所創作的曲子。如今她站在舞台上，用同樣的旋律為自己的畢業之旅送行，「當年寫給同伴的歌，最後唱給了自己」的深遠意涵，讓現場與螢幕前的氛圍達到催淚最高點，象徵著一個 VTuber 的謝幕。

沒想到最後這首歌唱給自己。（圖源：YouTube@AmaneKanata／hololive官方）

演出結束後，天音彼方隨即在 X（推特）上發表多篇貼文，向四期生的戰友們真情告白。她逐一標記了姬森璐娜、常闇永遠與角卷綿芽，回憶 6 年來共同奮鬥的點滴。其中最讓老粉絲動容的是，她也特別向早已畢業多年的桐生可可喊話：「妳看到了嗎？我堅持到最後了喔。」這跨越時間與空間的聯繫，再次展現了四期生之間不滅的羈絆。

社群上對這場演唱會反應超級熱烈，衝上 X 熱門趨勢，吸引無數網友討論。就連日本 YouTube 官方都特別發文：「這 6 年來辛苦了💐對嘿民們來說，你永遠是『世界第一的偶像』」。