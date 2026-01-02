hololive官方卡牌遊戲PV爆爭議？被質疑用生成式AI，官方回應了

Hololive 官方實體卡牌遊戲《hololive OFFICIAL CARD GAME》日前推出的第六彈擴充包《アヤカシヴァーミリオン》最近因其宣傳影片在網上爆發爭議，不少玩家指出該 PV 中的動畫片段疑似採用生成式 AI 技術製作，其中的視覺效果不同於傳統動畫製作手法，引起討論，而官方今日出面聲明調查中。

hololive 官方實體卡牌遊戲的宣傳預告被質疑使用 AI 生成（圖源：hololive）

針對外界對是否使用生成式 AI 的討論，官方在 X 公告表示已注意到相關討論並重申影片為協力公司製作，雖然製作由對方負責，但作為公開主體的公司仍將承擔最終責任。聲明指出，目前正依據公司對生成式 AI 使用的立場，針對整個製作流程進行事實確認，並提醒外界這個確認過程需要一些時間，待查證完成後會進一步對外說明，請各界理解與見諒。官方尚未公開更具體的細節或查證結果。

《hololive OFFICIAL CARD GAME》本身是一款由 Hololive Production 與 COVER 公司推出的實體交易卡牌遊戲，玩家可以使用收錄的 hololive VTuber 成員卡片構築自己的卡組並進行對戰。其核心概念是模擬粉絲對偶像的「加油（Cheers）」支持，透過策略性玩法競爭勝負。