Hololive官方手遊《hololive Dreams》將是音樂遊戲！將登場成員50位以上還有超過150歌曲可以玩！

由日本超人氣 Vtuber 團體 Hololive 之前所宣布的官方手遊《hololive Dreams》在之前宣布之後就引起了粉絲們的期待，昨（8）天官方也進行了情報解禁 SP 直播，揭露各種《hololive Dreams》遊戲細節。這款官方手遊將被做成一款音樂節奏遊戲，玩家也能自由設定自己喜愛的 hololive 成員形象當成背景，並且也能自製譜面，遊戲收錄歌曲更多達 150 首以上。

在《hololive Dreams》中預定將登場超過 50 位 hololive 成員，每個成員都將被做成卡牌，玩家將可以自由組成隊伍來進行遊戲，爭取高分，而每隻隊伍則將有一位隊長與 5 位支援隊員，玩家能夠強化隊長，讓隊長更強力，隊長也將會與支援隊員有隨機特殊對話。此外，官方也確認，如果有成員在遊戲開發過程中畢業，依然會經本人同意後在《hololive Dreams》中登場。

此外，《hololive Dreams》的原創故事將講述這些 hololive 成員共同打造一座遊樂園的原創故事，並且遊戲中的劇情互動將僅限於遊戲中才能看的到。而做為一款音樂遊戲，《hololive Dreams》的曲庫確認將收錄 150 首以上的歌曲，每位成員將至少會有 2 首獨唱歌曲，並且保證其中一首是那位成員的原創曲。

以及，官方也確認，遊戲將支援自製譜面功能，玩家能夠發揮自己的創意創作譜面，並且分享給全世界的玩家一起遊玩。《hololive Dreams》也會支援多人模式，最多能支援 5 位玩家同場遊玩，一起完成 live 演出，而對於不擅長音樂遊戲的玩家，官方也很佛心的推出「自動演奏」功能，讓玩家只需要專心地進行隊伍編組、角色培養，就有機會能透過自動演奏獲得高分。而目前 hololive 並未確認《hololive Dreams》的正式上市時間，但確定將會登上今年 3 月份的 hololive SUPER EXPO2026，帶來更多特別節目。