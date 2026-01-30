hololive官方訪談介紹「經紀人是什麼？」，透露平均1人負責2名holomen

知名 VTuber 經紀公司 hololive Production 的母公司 COVER 株式會社，最近公開了一篇關於「藝人經紀人」職務的專訪文章。深入探討了經紀人在公司內部的角色定位和具體工作內容，向外界揭開這個經常在直播中被 holomen 們提及、卻又充滿神秘感的職位面紗。

COVER 介紹經紀人的工作。（示意圖，圖源：Getty Images）

根據 COVER 釋出的訪談內容，這次受訪的是負責藝人管理總本部的本部長。提到在 COVER，經紀人不單是處理雜務的幫手，而是與藝人一同創造「最閃耀舞台」的戰友，必須深入理解每位藝人的個性，一起思考「接下來挑戰什麼才會讓觀眾開心」，也會在日常活動中進行心理輔導，把藝人想做的事情具體化，成為實現夢想的最強後盾。

而與一般演藝相關經紀公司主導不同，hololive 更偏向讓旗下藝人自己成為創作者、思考該如何展現個人魅力，所以經紀人不是以「製作人」的身份發出指示，而是為了把藝人描繪的願景具體化，成為最理解藝人的人，是比任何人都更可靠的現場夥伴，更是連接 COVER 內部其他專業部門的重要樞紐。

而經紀人一天的工作，會依照藝人個性有所不同，像是現場活動陪伴在身邊，用線上聊天工具支援藝人在家的直播…等，沒有固定的工作，都是彈性去配合藝人的活動調整時間。

訪談中揭露了經紀人的數量。目前有約 50 到 60 位經紀人，分為「hololive JP」、「hololive global」（全球）及「HOLOSTARS」（男團）三個部門，根據藝人和專案情況靈活分配。並提到團體初期，曾有一位經紀人需要同時照顧 9 位藝人的情況，目前則是平均每個經紀人只要負責 2 名藝人，且為了讓經紀人能專注於藝人的身心照護與創意發想，公司更有「事務經紀人」來協助行政庶務提醒工作量，以及專門管理專案進度的「製作進行經紀人」。

而在 2026 年，公司更新增了「藝人管理協調員」的職位，負責提升整個部門業務效率。為了貫徹「讓旗下藝人能始終安心持續活動」的首要原則，COVER 正在改善最前線支援經紀人的業務流程，致力於穩固組織根基。因為公司認為，打造一個能讓經紀人從容應對藝人需求的環境，最終可直接轉化為對藝人更周全的支援，並提升活動時的安全感。

其他方面為了改善組織擴大後資訊傳遞不透明的問題，本部長也提到了正在推動的「藝人情報資料庫」計畫。這個資料庫詳細記錄了藝人的夢想、活動方向，甚至是「食物的喜好與厭惡」等細節（避免藝人因為食物主題直播，吃到不喜歡或不能吃的東西…等，甚至影響到企業的慰問品、工作菜單提案等）。這看似微不足道，但對於確保藝人在工作時能有最佳表現至關重要。通過把這些資訊在公司內部適度的去透明化，能避免因為資訊落差造成的支援延遲，讓全公司的大家都能成為藝人的後援。

在藝人特質方面，本部長特別強調經紀人最需要的核心能力是「誠實」。因為經紀人經常需要夾在「重視粉絲感受的藝人」與「追求數字績效的業務部門」之間，扮演溝通橋樑的角色。優秀的經紀人不能只偏袒一方，而是要能理解雙方的目標，找出能讓企劃順利推行且雙方都能接受的最佳方案。此外，從 2025 年起，經營團隊（包括社長谷鄉元昭 YAGOO）也開始定期與藝人直接面談，確保藝人的真實聲音能直達高層，不只是靠著經紀人傳達。

這篇訪談內容非常豐富，最後總結了 COVER 經紀人的獨特之處：在於對「人」的重視與對「夢想」的具體化能力。面對藝人提出的高難度目標，如「想要舉辦個人演唱會」或「提升訂閱數」，經紀人的工作是提供戰略視角，陪同藝人規劃具體的執行藍圖。COVER 希望通過這些改革與對藝人的堅持，解決過去組織成長跟不上藝人發展的痛點，建立一個能讓 VTuber 安心長期活動的環境。

然而，這篇訪談也引起部分網友的嘲諷與質疑。主要原因在於 2025 年內，hololive 旗下有 7 名成員畢業或活動終止公告。加上部分成員曾在直播中透露行程爆炸、方向性不符等情況：「如果真的這麼會管理，為什麼還會有這麼多畢業？」、「希望能真的落實改善行程表」、「看 2026 年會有怎樣情況了，拜託好好的支援我的推」、「要讓藝人直接感受到變化才行，希望有一天能在改善後讓畢業成員回歸」