Hololive官方2026「7th fes.」異動，戌神沁音與赤井心確認缺席演唱會

hololive 將在 2026 年 3 月 6 日到 8 日舉辦年度盛會，也就是粉絲俗稱的「大拜拜」演唱會「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」，以及博覽會「hololive SUPER EXPO 2026」。然而遺憾的是，官方確認旗下 VTuber 戌神沁音（戌神ころね）和赤井心（赤井はあと）無法參與演出。這項消息讓許多期待 2 人登台的粉絲感到傷心，但官方與成員也針對缺席原因做出說明，希望能獲得大家的諒解。

目前確定 2 名成員不參加 2026 年大拜拜。（圖源：hololive官方 編輯合成）

針對明年的缺席，戌神沁音透過個人的 X（推特）的小帳「@inugamikorone」發文解釋，這是為了避免到時候因為突發狀況臨時無法參加，進而給大家帶來困擾，所以經過深思熟慮後決定先不參加。雖然無緣參與演唱會環節，但她仍強調會參與同步舉辦的「hololive SUPER EXPO 2026」，並承諾會留下相關展出內容給粉絲。戌神沁音稍早於今年 11 月時，就通過經紀人宣布，由於家人突發的健康因素需要照顧而進入長休。

另一方面，赤井心的缺席則是源於今年 10 月直播中的突發情緒崩潰的情形，官方營運在和其家人商討後，考慮到身心健康狀況，決定暫停活動並進入無限期休養，目前同樣沒有具體的回歸時間表。雖然 2 位成員無法在 2026 年 3 月的舞台上與大家見面，但粉絲們仍紛紛留言表達支持，期盼 2 人能優先照顧好自己與家人的身心健康。