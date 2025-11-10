hololive宣傳主播「holoAN」第二位花園Sayaka出道，愛吃甜食溫柔治癒

hololive宣傳主播「holoAN」第二位花園Sayaka出道，相當緊張但可愛溫柔治癒（圖源：hololive）

hololive宣傳主播「holoAN」頻道在小春離開之後，第一位主播 井月みちる 10 月中開始活動，並在今（10）日公開第二位主播出道名為 花園さやか，比起活潑的井月更加溫柔可愛的氣質，還很緊張多次吃螺絲，也自爆愛吃甜食，將與井月在不同日播報宣傳。

hololive宣傳主播「holoAN」第二位花園Sayaka出道（圖源：hololive）

「holoAN」頻道第二位主播 花園さやか（Hanazono Sayaka）出道，聲線相當溫柔治癒，不過相當緊張多次吃螺絲不過可愛大家就好了，設計也由同樣製作時乃空、A 醬、小春以至於井月的 おるだん 設計，喜歡雞蛋以及甜的食物，並且喜歡 ASMR 相關的影片，還在聊天時提到自己買了 10 公斤的橘子慢慢吃，觀眾對於這位不同的治癒感主播也相當喜歡。

花園Sayaka喜歡ASMR相關影片（圖源：hololive）

也在練習 ReGLOSS 打 CALL 影片時番長本人來到聊天室一起加油，讓她非常緊張直喊好熱，有觀眾還想要她當作媽媽來喊，她自稱不清楚也不要當大家的媽媽，而她在之後將與井月一起分別於週二、週五進行 holoAN 的宣傳，由於今天是週一出道也包括宣傳資訊，下次她的播報時間是 18 日，而井月為本週五播報。