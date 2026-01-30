hololive小劇場將在日本電視頻道Animax播出！還有獨家限定的特別集數

知名 VTuber 團體 hololive 旗短篇動畫《holo小劇場》（ホロのぐらふぃてぃ，ホロぐら），正式確定將首度登上電視螢幕。根據官方最新消息，該節目預計於 2026 年 2 月 1 日（週日）日本當地時間凌晨 1:00 起播出，在日本專門播放動畫的電視頻道 Animax 正式開播，這也是該系列作品首次跨出網路平台，進軍電視領域。

小劇場要在日本電視台播放！（圖源：ホロライブプロダクション【公式】）

《holo小劇場》是以 hololive 旗下成員為主角的 3D 短篇動畫，內容主打成員們在辦公室或虛擬空間中發生各種無厘頭、搞笑且充滿不可預測的日常生活。每週在官方 YouTube 上傳的新集數都累積了非場高的人氣，這次則是和 Animax 的合作讓觀眾能透過電視螢幕，體驗 VTuber 們獨特的混沌魅力。

廣告 廣告

除了將網路版內容搬上大螢幕外，本次播出最受矚目的焦點在於新加入的獨家內容。官方透露，節目中將會播出「hololive × Animax」的原創限定篇章，這是專為電視播出版本所製作的全新內容，粉絲將能看到從來沒有在 YouTube 等網路平台上公開過的特別劇情。