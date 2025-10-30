hololive常闇永遠2nd演唱會「SHINier」華麗結束，將為《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》唱主題曲

hololive 四期生常闇永遠（常闇トワ）第二場個人演唱會「SHINier」在 29 日晚間有明體育館展開，包括現場演奏以及帥氣可愛主題衣裝，與共達 19 手的精采演出，帥氣可愛努力的 TMT 能完成這樣的壯舉太棒了！

常闇永遠2nd演唱會「SHINier」舞群演出（圖源：hololive）

「SHINier」在 29 日晚間有明體育館展開，開場就以她知名的《-ERROR》熱烈開場，本次還有現場演奏樂隊、演出舞群協助，演唱包括自己的第二張專輯「SHIN」大量曲目，包括安可曲共 19 首，內容如下：

-ERROR Twilight Palette 凛 AKUMA バズビバザヴ My Abyss Purple Disease 心の在処はすぐ傍に 処方箋 命の洗濯 TRUTH S.T.Y. ChewyChewy feat. nqrse Present Day シルベ New Order

安可曲： ライメイ 不可視

常闇永遠2nd演唱會「SHINier」主題衣裝（圖源：hololive）

常闇永遠2nd演唱會「SHINier」華麗精彩（圖源：hololive）

也公開本次的帥氣主題衣裝，破洞式牛仔褲與黑白綁帶外衣帥氣可愛，同時宣布特報自己將為 2026 年 1 月新番動畫《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》（勇者パーティを追い出された器用貧乏）負責主題曲「シルべ」也首度在演唱會演唱。

常闇永遠將為動畫《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》演唱主題曲（圖源：hololive）

從開始因為聲音等問題跌跌撞撞，到首張專輯、首次演唱會以及本次的「SHINier」，無論歌唱、實況競技遊戲《Apex 英雄》、《鬥陣特攻》到《快打旋風 6》都是這樣努力的 Towa 大人絕對值得你持續應援。