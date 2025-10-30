hololive常闇永遠2nd演唱會「SHINier」華麗結束，將為《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》唱主題曲
hololive 四期生常闇永遠（常闇トワ）第二場個人演唱會「SHINier」在 29 日晚間有明體育館展開，包括現場演奏以及帥氣可愛主題衣裝，與共達 19 手的精采演出，帥氣可愛努力的 TMT 能完成這樣的壯舉太棒了！
「SHINier」在 29 日晚間有明體育館展開，開場就以她知名的《-ERROR》熱烈開場，本次還有現場演奏樂隊、演出舞群協助，演唱包括自己的第二張專輯「SHIN」大量曲目，包括安可曲共 19 首，內容如下：
-ERROR
Twilight
Palette
凛
AKUMA
バズビバザヴ
My Abyss
Purple Disease
心の在処はすぐ傍に
処方箋
命の洗濯
TRUTH
S.T.Y.
ChewyChewy feat. nqrse
Present Day
シルベ
New Order
安可曲：
ライメイ
不可視
也公開本次的帥氣主題衣裝，破洞式牛仔褲與黑白綁帶外衣帥氣可愛，同時宣布特報自己將為 2026 年 1 月新番動畫《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》（勇者パーティを追い出された器用貧乏）負責主題曲「シルべ」也首度在演唱會演唱。
從開始因為聲音等問題跌跌撞撞，到首張專輯、首次演唱會以及本次的「SHINier」，無論歌唱、實況競技遊戲《Apex 英雄》、《鬥陣特攻》到《快打旋風 6》都是這樣努力的 Towa 大人絕對值得你持續應援。
また次のステージで
素敵な景色をありがとう
#常闇トワ2nd pic.twitter.com/sqabi1Ip54
— 常闇トワ👾2ndソロライブ10/29 (@tokoyamitowa) October 29, 2025
