hololive常闇永遠2nd演唱會「SHINier」華麗結束，將為《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》唱主題曲

hololive常闇永遠2nd演唱會「SHINier」華麗結束，將唱《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》主題曲（圖源：hololive）
hololive 四期生常闇永遠（常闇トワ）第二場個人演唱會「SHINier」在 29 日晚間有明體育館展開，包括現場演奏以及帥氣可愛主題衣裝，與共達 19 手的精采演出，帥氣可愛努力的 TMT 能完成這樣的壯舉太棒了！

常闇永遠2nd演唱會「SHINier」舞群演出（圖源：hololive）
「SHINier」在 29 日晚間有明體育館展開，開場就以她知名的《-ERROR》熱烈開場，本次還有現場演奏樂隊、演出舞群協助，演唱包括自己的第二張專輯「SHIN」大量曲目，包括安可曲共 19 首，內容如下：

  1. -ERROR

  2. Twilight

  3. Palette

  5. AKUMA

  6. バズビバザヴ

  7. My Abyss

  8. Purple Disease

  9. 心の在処はすぐ傍に

  10. 処方箋

  11. 命の洗濯

  12. TRUTH

  13. S.T.Y.

  14. ChewyChewy feat. nqrse

  15. Present Day

  16. シルベ

  17. New Order
    安可曲：

  18. ライメイ

  19. 不可視

常闇永遠2nd演唱會「SHINier」主題衣裝（圖源：hololive）
常闇永遠2nd演唱會「SHINier」華麗精彩（圖源：hololive）
也公開本次的帥氣主題衣裝，破洞式牛仔褲與黑白綁帶外衣帥氣可愛，同時宣布特報自己將為 2026 年 1 月新番動畫《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》（勇者パーティを追い出された器用貧乏）負責主題曲「シルべ」也首度在演唱會演唱。

常闇永遠將為動畫《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》演唱主題曲（圖源：hololive）
從開始因為聲音等問題跌跌撞撞，到首張專輯、首次演唱會以及本次的「SHINier」，無論歌唱、實況競技遊戲《Apex 英雄》、《鬥陣特攻》到《快打旋風 6》都是這樣努力的 Towa 大人絕對值得你持續應援。

