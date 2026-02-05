hololive戌神沁音為何很少出演「小劇場」？ 坦言錄音耗時「比長時間直播還累」

hololive JP 組 VTuber 戌神沁音（戌神ころね）最近正式回歸 YouTube 直播，其中就聊到了觀眾一直以來好奇的問題，那就是為何她很少出現在官方 3D 動畫短片「holo 小劇場」（ホロぐら）中。

麵包狗在小劇場中很少登場，是因為想把時間留給直播。（圖源：YouTube@hololive）

雖然「holo小劇場」系列動畫每週更新且受到許多粉絲喜愛，經常出現各種混亂有趣的劇情，但戌神沁音承認自己出演頻率確實不高，甚至直言自己「基本上都拒絕了所有演出」。

戌神沁音解釋，雖然小劇場看起來時間不長，但實際的配音錄製過程卻非常耗時，往往一錄就要花上半天的時間，這種被長時間所帶來的「拘束」錄音工作中的狀態，會讓她感覺自己的能量被嚴重消耗。她提到自己雖然可以連續進行 12 小時的遊戲直播還很開心，但對這種長時間被綁住的錄音行程卻非常棘手，另一個原因也是想把時間留給自己的直播。 所以當經紀人詢問是否要演出時，她都會選擇禮貌的拒絕。

不過，戌神沁音也提到不是全部都拒絕了，如果官方真的非要她出場不可那她也會答應，或是希望可以安排那種台詞只有一句的輕鬆戲份。並提到雖然沒有見過「holo小劇場」的工作人員，但他們都非常認真，讓每一個 holomen 都有平等的機會登場。