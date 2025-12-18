hololive戌神沁音跳《鏈鋸人》蕾潔舞！日公司技術「突破次元壁」彿觸手可及

日本科技公司 Portalgraph 最近在社群 X（推特）上公開了一段引發熱議的技術展示影片。這段影片利用該公司自家的 Portalgraph 技術，將 hololive 旗下人氣 VTuber 「麵包狗」戌神沁音（戌神ころね）以超立體感的 3D 方式投影出來。不同於傳統平面影像，這項技術能在 VR 投影環境中呈現出彷彿角色真的跳出螢幕般的視覺效果，即時根據觀看者的眼睛觀看方向改變，讓虛擬偶像更加栩栩如生。

酷炫的 VR 投影技術引起網友討論。（圖源：hololive官方／X@hachi_08 編輯合成）

廣告 廣告

在這次的最新展示中，戌神沁音跳的還是最近網路上最有話題性的舞蹈，《鏈鋸人蕾潔篇》的主題曲「Iris Out」。這首歌曲近期因為官方釋出的蕾潔短片而在網路上爆紅。Portalgraph 選擇以此熱門曲目搭配高人氣 VTuber 進行技術火力展示，成功吸引了大量粉絲與科技愛好者的目光。

Portalgraph 官方也解釋目前多人觀看的情況下，也只能對一人維持立體感而已，因為他們使用的技術，是通過測量眼睛的位置並根據其位置輸出影像，才能使其呈現立體效果。只需要便宜的設備就能在現實空間中的箱型螢幕、牆壁或天花板上「製造」出一個具有深度的 3D 影像。過去該公司也曾以 hololive 的寶鐘瑪琳、櫻巫女進行過類似測試，證明了這項技術能讓二次元角色突破次元壁，宛如在桌面上真實起舞。