hololive成員想辦Sololive？白上吹雪談光有人氣還不夠「原創曲」才是關鍵！

hololive VTuber 白上吹雪（白上フブキ）最近在直播中聊到了許多粉絲好奇的話題「 holomen 們要舉辦個人演唱會（Sololive）需要什麼條件？」。身為公司前輩的白上吹雪給出了她自己的答案，表示這並不是單純依靠人氣就能達成。

白上吹雪認為最重要的是原創歌曲數量。（圖源：hololive官方）

白上吹雪在直播中聊到 2026 年會有哪些 holomen 舉辦 Sololive 時，就提到候選人太多了，如果分析的話至少可以講 1 週時間。白上吹雪認為，最關鍵的條件就是「原創曲的數量」，要撐起一場屬於自己的 Sololive，擁有足夠數量的個人原創曲是絕對必要的，更是整場演唱會的核心靈魂。

如果原創曲不夠多，就很難有完整的演出歌單，這也是為什麼許多成員積極發行單曲或專輯，一切都是為了未來的舞台做準備。

白上吹雪個人則是想要看鷹嶺琉依的演唱會，並且也覺得尾丸波爾卡和不知火芙蕾雅同樣有機會舉辦 Sololive，因為兩人都出過專輯，穩定的持續推出原創歌曲。