hololive桃鈴音音分享住家遭「闖空門」後續！表示其中一名犯人已落網
hololive JP 組五期生 VTuber 桃鈴音音（桃鈴ねね），今年 1 月初提到有許多工作，加上搬家的原因，會休息一陣子不直播。直到前天（7）回歸，除了聊近況外，音音也向粉絲報告了自己家中前年遭到歹徒「闖空門」的後續情況，確認其中一名現行犯已經落網。
2024 年時，音音突然宣布長達約三個月的長休，後來才告知是遭到小偷闖空門，之後搬家進行休息。而最近的一個月休息則是再次搬家和工作等情況而暫停直播。
針對案件調查進度，桃鈴音音表示警方傳來了好消息，已經成功逮捕了負責執行犯罪的現行犯，但主犯還沒有抓到。警方為了確認是否為熟人犯案，也向音音透露了犯人的姓名，但她確認後表示完全不認識對方，更憤怒表示：「我一輩子都不會忘記你」。據音音了解，這很可能是日本近幾年猖獗的「闇バイト」犯罪集團，被捕的只是被僱用來的執行者，而不是真正的幕後主使者。
回憶起當時情況，音音表示自己以前住的地方保安系統已經非常嚴密了，但依然遭到歹徒突破闖入。這讓原本夢想未來能住在有寬敞庭院獨棟房屋的她，直接打消了念頭。桃鈴音音也在直播中嚴肅呼籲粉絲，千萬不要因為住處有保全就掉以輕心，隨時都要確認門窗是否上鎖。她更引述了警方的說法指出，這些犯罪往往是隨機挑選目標，任何人都可能成為受害者。
外役監逃犯康育豪逃亡四年 入境台灣機場遭逮
地方中心／賴國彬 桃園報導花蓮外役監逃犯康育豪，逃亡四年，前天從中國入境遭逮！原本在外役監服刑，四年前返家探視未歸，而且逃亡期間疑似犯下砍人案，以及黑人家族老大郭信一遭狙殺，也懷疑是他行兇，行徑囂張大膽，還一度傳他偷渡柬埔寨「深造」，身揹四條通緝罪名，當場被移民署攔下通報送辦。
北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。
無人拉麵店當廚房！ 女2度煮牛肉麵只付15元
高雄楠梓一家24小時無人拉麵店，被一名女子當成自家廚房，兩度來這裡拿了泡麵、牛肉片和飲料，但都只付了15元的飲料錢，店家是看顧客消費紀錄怎麼有人只買飲料，調閱監視器發現女子來白吃白喝，氣到報警，這名女子還特地從左營到楠梓這邊來吃麵，專挑早上沒人的時段，店家懷疑，她可能是慣犯。 #無人拉麵店#廚房#牛肉麵
「跳關渡大橋」驚悚畫面瘋傳 警方曝男子真實身分竟是嫌疑人
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導今（8）日上午一段行車紀錄器畫面在網路流傳，一名男子從關渡大橋跳下，畫面引發民眾議論。警方說明，事件發生於上午9時38分，新北市關渡大橋八里端，當時員警追查一輛疑似交通違規自小客車，過程中副駕駛座乘客突然下車逃逸，徒步跑向橋上自行車道。警方立即追緝，並在自行車引道將人控制。經查，50歲鄭姓男子為妨害秩序案件嫌疑人，警詢後依法解送士林地方法院偵辦。今早有網友在社群平台分享一段行車紀錄器畫面，內容顯示一名男子突然從關渡大橋一側跳下去，影片流出後，引來網友熱議。部分觀看者直呼驚險，但也有人指出，該路段下方實際為緩坡草地，並非高落差區域。警方隨後說明，事件發生於今日上午9時38分，新北市關渡大橋八里端一帶。當時員警正在追查一輛涉及交通違規的自小客車，沿途尾隨過程中，副駕駛座乘客突然自行下車逃離，並朝橋上的自行車與行人通道方向奔跑。警方立即徒步追趕，最終在自行車引道附近將人攔下並控制行動。經查證，該名50歲鄭姓男子為妨害秩序案件的嫌疑人，並非單純交通違規人士。警方完成初步警詢後，依相關程序將鄭男移送士林地方法院偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／「跳關渡大橋」驚悚畫面瘋傳 警方曝男子真實身分竟是嫌疑人 更多民視新聞報導請辭監察院長獲准！陳菊住院養病中 賴清德今低調赴高醫探視李貞秀國籍爭議續燒！民進黨：公職不得有雙重國籍「沒模糊空間」行政院投入819.6億 強化弱勢兒童照護
77歲李炳輝生活陷困頓！楊貴媚、陳美鳳出手了 私下暖舉曝光
桂田文化藝術基金會多年來固定於每年農曆新年前舉辦尾牙聚會，希望在歲末之際，為長年奉獻於台灣演藝圈的前輩們，創造一個團圓相聚、彼此關懷的時刻。農曆新年將至，為延續對演藝圈前輩的關懷與感謝，桂田文化藝術基金會於日前舉辦一年一度的「歲末關懷尾牙聚會」，基金會執行長楊貴媚邀請多位資深藝人與導演齊聚一堂，在溫馨歡笑中提前迎接新春佳節。
歡慶尾牙變調！包商撂10人「押走老闆」他被丟包14公里外…頭還被打傷
高雄市大寮區昨天深夜（7日）驚傳暴力擄人案，48歲某公司林姓負責人舉辦尾牙餐敘，跟37歲郭姓男包商發生爭執；未料，郭男先行離席，回頭找來10人，將林姓負責人擄走，警方獲報展開調查，在案發現場14公里外，發現被丟包的林姓負責人，他頭部受傷，意識清楚，送醫無生命危險。後續拘提10名涉案人，警詢後，依殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦。
愛心提貨券找到了！4000元剩400 嬤花完愧疚喊願意賠償
台南一對接受家扶中心協助的姊弟用丟NET服飾品牌提供的4000元提貨券，店家調閱監視器發現禮券被另一對姊弟撿起後交給同行的阿嬤，且被用到剩下400元。警方通知阿嬤到案，依侵占罪送辦。
林宅血案46年沉冤未雪！黨外運動律師變受害者 轉型正義待完成
即時中心／林韋慈報導1980年2月28日，台北市中正區（當時為城中區）信義路二段一帶的林義雄住處，發生震驚全台的滅門血案。當時林義雄年僅7歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均，以及母親林游阿妹，在自家地下室遭人刺殺身亡；長女林奐均身中多刀重傷，則幸運生還。案發當時，林義雄正因「美麗島事件」遭軍事法庭審判。
北捷深夜驚魂！男搭末班車「2水果刀插口袋」 乘客嚇壞求救
有網友在社群平台Threads上發文表示，在捷運手扶梯遇到超多警察拿著盾牌往站內衝，後來又看到警察邊跑邊把甩棍抽出來。後來才得知是有人在中山站亮刀，有些民眾準備進站時，該當事人已經被壓制在牆上了。警方表示，8日凌晨0時13分獲報，捷運中山站有人疑似攜帶水果刀，無故外...
勞退大豐收3／退休後勞保+勞退能月領6萬元？ 只要做到這2件事就行
多數勞工以為退休後靠勞保勞退月領6萬元幾乎不可能，但實際上，只要策略正確就能辦到。勞動部最新統計顯示，多數勞工實際請領勞保老年年金的年齡，遠低於法定65歲，而「63歲請領」是兼顧折扣與時間價值的黃金選項。再搭配40歲起自提6%的勞退新制，透過長期複利累積，退休後月領6萬元是一條清楚可計算的路徑。
清境奔羊節暖身！115對綿羊上路演練 萌樣超吸睛
清境農場將於2月13日舉辦奔羊節活動，羊群近期蓄勢待發，不少遊客行經時，驚見馬路與高空步道上有羊咩咩靜靜等待、準備出發演練，場面可愛又壯觀。奔羊節期間，清境也祭出新春集點抽紅包活動吸客，公路局則推出旅遊套票與加班疏運計畫，鼓勵遊客多加利用大眾運輸，避免塞車掃了遊興。
向台中市府陳情無果 反「大夫第」土地重劃自救會會長北捷縱火抗議遭逮
稍早前，台北捷運大安森林公園站及善導寺站的男廁中遭人縱火，所幸2案皆未造成傷亡，警方研判是同犯嫌蓄意縱火，經偵辦後逮捕1名涉案老翁，目前已帶回警局訊問，詳細動機還待後續調查釐清。據了解，涉案的是台中市神岡區大夫第反重劃自救會的會長72歲的曾世源，他屢次在台中陳情未果，這次想趁過年前讓社會大眾了解住戶的無奈，才憤而北上在北捷廁所內陸續縱火，希望能讓台中市府重視。
衛福部發紅包！總計793萬元發送機構、低收入戶長者 年前入帳
衛福部在春節前夕整合多項服務與補助方案，針對機構長輩、院童及弱勢家庭提供關懷，包含春節膳食費補助及低收入戶老人紅包發放，總金額超過793萬元，讓無法返家過年的長者與兒少也能感受年節溫暖。
深夜驚見隨機攻擊！台中酒後變身「浩克」大鬧超商 出拳暴打路人
台中市北區驚傳隨機攻擊！昨（7）日深夜11時許，有名男子疑似喝酒醉後變身「浩克」，渾身酒氣的在青島路二段上大鬧，不僅突然伸手抱住路人，還闖入超商內出拳暴打另名男子，讓其他同行友人嚇得報警。警方趕抵時雙方衝突已平息，立即對酒醉男子進行保護管束並帶返所，後續2名遭攻擊及辱罵的男子也表示，將對酒醉男提出告訴，警方依傷害及妨害名譽等罪嫌將酒醉男移送偵辦。
新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停
社會中心／李豫翰、劉毓琦 新北報導新北市永和區今晚傳出槍響，引發附近民眾關注。警方在7號晚間約7點多，在永和地區執行勤務時，發現一輛白色自小客車行跡可疑，朱姓駕駛因為開著贓車，不僅拒檢還加速逃逸，警方隨即展開追逐圍捕，過程中更開了四槍攔停，嚇壞不少民眾。大批警方將眼前這台白色轎車團團包圍，但副駕駛門不開就是不開，員警出腳狂踹。趁著警察都在想辦法破門，早已被壓制的灰衣嫌犯，竟然趁隙逃跑，立刻被抓了回了，壓制上銬，案發第一時間，聽到警匪追逐，民眾第一時間還想看熱鬧，直到聽到槍聲呯呯，嚇到快逃呀。新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停（圖／警方提供）事發就在7號晚間7點多，新北市永和中山路一段上，警方在中山路一段跟永和路一段交叉口值勤，發現這輛白色轎車行跡可疑，要求駕駛停車受檢，想不到對方卻加速跑給警察追，警方立即連開三槍，雙方追逐約160公尺，最後在超商前遭攔停，眼見歹徒拒不下車，警方又朝輪胎在開一槍。新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停（圖／警方提供）這回共逮捕三名嫌犯，並從車內搜出毒品安非他命，朱姓駕駛有竊盜、毒品前科，開著偷來的小轎車載著朋友趴趴走，另外劉姓男子則是桃園地檢發布的竊盜通緝犯，蛇鼠一窩想在假日開毒趴，這下通通都栽在警方手上。原文出處：新北永和傳槍響！ 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停 更多民視新聞報導台中白目男拍「筆錄過程」還PO網 涉妨害秘密罪遭送辦假貨運公司真外送毒品 警逮販毒小蜜蜂7人寒流救命變緝毒! 男豪車內昏睡7小時 警意外揪毒駕
楊貴媚發紅包給李炳輝 現場還有「超大咖八點檔」一姐
桂田文化藝術基金會依循多年傳統，舉辦年度「歲末關懷尾牙聚會」，邀請演藝圈資深前輩提前團圓，在溫暖相聚中迎接新春。基金會執行長楊貴媚親自出席，與長年關懷演藝前輩的夥伴們一同向長輩致上年節祝福，也延續對台灣影視文化的感謝之意。
抓到了！外役監逃犯躲4年「又涉殺人未遂」 從中國搭機返台秒被逮
即時中心／黃于庭報導花蓮自強外役監受刑人康育豪，2022年返家時趁機逃脫，更於逃亡期間與將仇家砍成重傷，事後警方迅速逮捕2名同夥，他卻仍逍遙法外，甚至潛逃出境。身背多條通緝、逃亡近4年的他，本（2）月5日自中國返台，隨即遭移民署攔下，由航空警察局將其遞解歸案，而桃園地檢署複訊後已發監執行。回顧整起事件，康育豪前科累累，2015年為了幫友人出氣，將受害者砍成重傷，被依傷害罪判刑10個月，接著接連犯下多起詐欺案。他原先於宜蘭監獄服刑，2020年3月24日自，移往花蓮自強外役監。未料，康育豪趁2022年3月21日返家探視時逃脫，檢方發布通緝；更可惡的是，他於逃亡期間又因捲入博弈糾紛，涉嫌與楊姓、包姓同夥，朝郭姓男子連砍10多刀，造成其重傷。3人犯案後躲入汽車旅館藏匿，警方隨即逮捕楊、包2人，惟康育豪再度不見蹤影。逃亡近4年，康育豪本月5日從中國入境，移民署說明，康育豪於2月5日自中國搭機返台，經國境事務大隊查獲並確認人別無誤，完成查驗手續後，即移由警政署航空警察局將該通緝犯遞解歸案，桃園地檢署訊後已發監執行。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／抓到了！外役監逃犯躲4年「又涉殺人未遂」 從中國搭機返台秒被逮 更多民視新聞報導在野擋軍購、轟谷立言想搞毛川普？于北辰揭藍白背後「這1目的」！最新／台中北區65歲婦墜4樓「全身是血」亡 丈夫嚇壞急報案最新／前新聞局長邵玉銘過世！享壽87歲
尾牙變調！高雄大寮1工程行「惡煞闖入大肆破壞」 1男遭圍毆擄走
即時中心／林耿郁報導昨（7）天晚間10點左右，高雄市大寮區發生一起公然行兇事件；一家工程行正在舉行尾牙時，突遭一群年輕人闖入、手持棍棒大肆砸店破壞，還對1名特定人士下手圍毆，之後更將人擄走；最終這名受害者被丟包在林園區路邊，警方正在追查施暴者的真實身分。
闖南投北港溪野溪溫泉 女遭落石砸頭急送醫
南投縣 / 綜合報導 南投仁愛鄉惠蓀林場、北港溪峽谷溫泉頭，發生落石砸傷人的意外，1名58歲女子和朋友闖入禁止進入的北港溪野溪溫泉，經過便道時被落石擊中頭部，大量出血意識模糊，當時1名休假的消防隊員正在附近，聽到消息趕來幫忙救人，用小貨車緊急把女子接駁送醫。女子躺在擔架上，滿臉是血，救護人員到場為她加壓止血，由於失血過多，女子意識模糊，加上山區道路狹窄救援困難，救護車無法進入，救護人員緊急協調惠蓀林場小貨車進入峽谷，把女子載到寬闊道路，由救護車接手送醫。救護人員說：「有，我有摸到(脈搏)，對，很微弱，所以有點危險了。」女子目前還在醫院觀察治療，意外發生在8日下午2點多，從台北來的58歲王姓女子和朋友，走在南投仁愛和國姓交界的北港溪峽谷，經過施工便道往返野溪溫泉時，突然山壁一片石頭崩落，砸中女子頭部，朋友趕快打119報案，當時一名在步道附近休假的消防隊員，聽到消息立刻趕過來，協助女子送醫。國姓消防分隊員陳廷翰說：「接觸到患者的時候，她面部，左前額已經有大量出血，有嚴重的撕裂傷，約10公分。」惠蓀林場內的北港溪峽谷，屬於破碎岩層地質，長期存在落石風險，管理單位也在閘門處貼了各種公告，禁止民眾進入，但這裡的野溪溫泉，在網路上爆紅，吸引大批民眾，不顧禁令闖入秘境，一旦發生意外，不但救援難度極高，更可能為了美景，付出代價。 原始連結