hololive桃鈴音音分享住家遭「闖空門」後續！表示其中一名犯人已落網

hololive JP 組五期生 VTuber 桃鈴音音（桃鈴ねね），今年 1 月初提到有許多工作，加上搬家的原因，會休息一陣子不直播。直到前天（7）回歸，除了聊近況外，音音也向粉絲報告了自己家中前年遭到歹徒「闖空門」的後續情況，確認其中一名現行犯已經落網。

音音分享了先前住家遭闖空門的後續。（圖源：YouTube@MomosuzuNene／hololive 官方）

2024 年時，音音突然宣布長達約三個月的長休，後來才告知是遭到小偷闖空門，之後搬家進行休息。而最近的一個月休息則是再次搬家和工作等情況而暫停直播。

針對案件調查進度，桃鈴音音表示警方傳來了好消息，已經成功逮捕了負責執行犯罪的現行犯，但主犯還沒有抓到。警方為了確認是否為熟人犯案，也向音音透露了犯人的姓名，但她確認後表示完全不認識對方，更憤怒表示：「我一輩子都不會忘記你」。據音音了解，這很可能是日本近幾年猖獗的「闇バイト」犯罪集團，被捕的只是被僱用來的執行者，而不是真正的幕後主使者。

回憶起當時情況，音音表示自己以前住的地方保安系統已經非常嚴密了，但依然遭到歹徒突破闖入。這讓原本夢想未來能住在有寬敞庭院獨棟房屋的她，直接打消了念頭。桃鈴音音也在直播中嚴肅呼籲粉絲，千萬不要因為住處有保全就掉以輕心，隨時都要確認門窗是否上鎖。她更引述了警方的說法指出，這些犯罪往往是隨機挑選目標，任何人都可能成為受害者。