hololive櫻巫女「有馬紀念」直播炎上聲明！解釋「紅SC」並非她刪除的

知名 VTuber 團體 hololive JP 組的成員櫻巫女（さくらみこ），在去年末的有馬記念 2025 直播中（該片段已經刪除），因為口述了日本知名付費賽馬頻道「綠色頻道」（グリーンチャンネル）內容，引起部分網友對於著作權與禁止任何形式公開規範的質疑。而針對此爭議，櫻巫女在昨日（7）公開長篇聲明，並且解釋了關於觀眾留言被刪除的部分。

因為透露付費資訊遭到炎上。（圖源：hololive官方）

整起事件炎上原因，主要在於櫻巫女唸出付費頻道的資訊後，有些觀眾使用斗內超級留言（SC），甚至是用金額最高的紅色超級留言來進行提醒和要求解釋。而當下櫻巫女雖然簡單回應了一下，但這些留言卻很快就被刪除，並開啟超級留言限制，因此懷疑是櫻巫女自行刪除，造成後續更大的炎上，甚至是出現抹黑言論的情況。

而對此，櫻巫女在 2026 年 1 月 7 日的聲明中，提到因為部分內容考慮不周而引發大家的擔心，對此她表示深感自責。並提到因為和營運團隊確認和後續處理，所以直到現在才向大家進行說明。並提到這次事件已經和相關公司進行確認和應對中。

至於「超級留言被刪除」的事情，櫻巫女解釋是由公司的管理團隊負責，也確實刪除了一些沒有達到標準的留言，雖然她知道此事，但這些工作並不是由她進行判斷、執行或指示。最後也說明：「目前觀察到網路上流傳著與事實不符的資訊，且存在誹謗中傷和惡意散播的情況，針對這些行為，我們也正同步進行應對處理。 最後，我將持續重視讓支持我的觀眾能安心享受的直播內容，並更加謹慎的進行活動。」