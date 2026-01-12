hololive櫻巫女宣布休假約一週！表示將調整狀態後回歸

Cover 旗下 VTuber 團體 hololive JP 組的櫻巫女（さくらみこ），於 1 月 11 日晚間在個人的 X（推特）上公告，表示將從即日起休假約一週的時間，讓不少粉絲擔心是不是受到近期「有馬紀念」直播的炎上影響。

櫻巫女休息約一週的時間。（圖源：hololive官方）

關於休息的具體原因，櫻巫女在貼文中並沒有詳細說明是否涉及具體的身體不適，單純表示：「將會好好的調整狀態，之後會再充滿活力的回來，之後會再另行通知回歸的時間。」而粉絲留言除了不捨外，更推測這次休假可能是為了恢復精神狀態，因為近期「有馬紀念」的賽馬直播內容引發大規模炎上，網路上更出現不少黑粉開始造謠，並且挖出過去歷史放大檢視，或許也是促成決定稍微停下腳步、重新整理身心的因素之一。

廣告 廣告

對於這項突如其來的休假消息，櫻巫女也在文中向粉絲喊話：「如果大家能耐心等候，我會非常感謝的。」大多數的粉絲都在文中留下了溫暖的訊息：「請好好休息」、「身體健康第一」、「我們會一直等妳回來」、「不要勉強自己」另一方面，也因為櫻巫女使用了白底微笑的圖片，讓不少非日文族群粉絲第一時間被嚇壞。