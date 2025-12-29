hololive櫻巫女新創舉：穿3D裝在工作室直播睡覺！「模組瘋狂抖動」經紀人辛苦守護
hololive 旗下 VTuber 櫻巫女（Sakura Miko）正在進行「年末みこち25時」的 25 小時直播特別企劃中，並在今日（29）達成了一項特別成就，成為社內首位穿著全套 3D 動態捕捉設備，直接在官方工作室進行「睡覺直播」的成員。她在凌晨 3 點左右入睡，雖然這類直播在真人實況界已經不是新鮮事，但在虛擬偶像界，尤其是需要在專業攝影棚穿戴繁重設備的 3D 情況下，仍屬於相當罕見的創舉。
直播過程中發生了不少讓守夜觀眾大笑的技術插曲。由於 3D 捕捉設備的特性，櫻巫女在睡夢中的翻身動作導致畫面頻繁出現詭異的破圖、模型瘋狂抖動，甚至一度突然彈起呈現標準的「3D T字型」姿勢。
為了維持直播順利進行，隨行的經紀人幾乎整夜未眠，不斷在後台調整設備，並在聊天室中向用櫻巫女的帳號向觀眾解釋：「那些晃動是技術性問題，Miko 本人平安無事，正在以普通人類的姿態熟睡中。因為不想吵醒她，所以就維持現狀，感謝大家的守候，請各位也去睡覺吧。By經紀人」這段貼心的說明也讓經紀人被粉絲大讚辛苦。
而原定計畫於日本時間早上 7 點起床的櫻巫女，在鬧鐘響起時展現了真實的賴床本領，秒關鬧鐘後繼續補眠，直到 8 點才終於在近 10 萬人的等待下清醒。起床後，她隨即在半夢半醒的狀態下開始跟著「holomen 體操」（ホロメン体操）做早操。接著就是花 1 小時進行參觀觀眾房間照片的環節，運用 3D 技術參觀觀眾的房間、坐在椅子、躺在床上。
而這場充滿 3D 捕捉意外的睡覺直播，不只在網路上引發熱烈討論，更催生了大量關於櫻巫女糟糕睡姿與「故障」畫面的二創插圖。甚至還有不少跟著守夜的粉絲提到，原本直播中可以聽到櫻巫女的打呼聲，但似乎很快就被經紀人介入調小聲。
