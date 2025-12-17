hololive死神家「Kiara模型斷頭」現場！兇手是愛貓Tutu 無辜表情成新迷因

hololive EN 組成員「死神」Mori Calliope 最近在社群上分享了一樁讓人哭笑不得的「慘案」。她養的愛貓 Tutu 不知為什麼盯上了家中同團成員 Takanashi Kiara 的 POP UP PARADE 模型，竟趁 Calli 不注意的時候將模型推倒，導致 Kiara 的頭部應聲斷裂，呈現「身首異處」的悲慘狀態。 Calli 事後崩潰發文，甚至用全大寫字母表達震驚：「你知道你做了什麼」（YOU KNOW WHAT YOU DID），結果成為新的迷因創作素材。

大貓對 Kiara 下手了！（圖源：hololive官方）

Calli 拍下的照片，貓咪就站在 Kiara 壞掉的模型旁邊，一雙大眼盯著鏡頭。而 Kiara 本人則是回應：「Tutu 只是想我了」，Calli 表示：「你得再來跟她打個招呼，這樣她就不會再那麼誇張了！」。就連做完喉嚨手術休息中的「大貓／粉豹」Raora 也留言：「是啊，這就是貓會做的事」

而 Calli 在悲痛之餘，也不忘在文章爆紅吸引百萬觀看後，展現對隊友的支持。她在後續的貼文中，順勢利用這次話題為 Takanashi Kiara 宣傳預購中的新專輯『Vogelfrei』。她幽默的要大家去預購 Kiara 的新專輯，這樣就能避免 Kiara 繼續被斬首。

而這起意外的「火雞斬首事件」也迅速在網路上發酵，成為粉絲二創的熱門迷因素材。許多繪師發揮創意，繪製了貓咪叼著 Kiara 頭、或是 Mori Calliope 崩潰抱頭的趣味插畫，甚至有人戲稱這是貓咪對「TakaMori」組合的一種另類互動，還玩梗了 Raora 先前的另一個迷因「Doom」。