hololive母公司Cover強力執法 ！和誹謗、偽造簽名者達成賠償和解

hololive 母公司 Cover 於 1 月 21 日發出最新公告，說明針對旗下 VTuber 遭受侵權行為的最新處理進度。官方指出，最近針對在社群平台上嚴重侵害旗下藝人的發文者，以及在二手拍賣網站上偽造藝人簽名販售者，經由法院認證權利遭受侵害後，已經成功鎖定特定對象，並在後續協商中與多名當事人正式達成和解。

COVER 公開包含仿冒親等處理結果。（示意圖，圖源：Getty Images）

和解內容包含 4 四項的主要條件：侵權者必須對自身的行為深刻反省並公開道歉、支付金錢作為損害賠償、承諾未來絕不再進行類似的侵權或誹謗中傷行為，若違反和解內容則需支付違約金。Cover 這次行動不只是針對網路霸凌，也重拳出擊了偽造簽名等涉及著作權與商標權的商業侵權行為，保護旗下藝人與智慧財產權。

Cover 最後強調，為了讓「hololive production」旗下藝人能安心活動，並維護粉絲的權益，未來將持續對誹謗中傷及未經授權販售仿冒品等行為追究民事和刑事責任。接下來，官方預計將於 2026 年 3 月左右，再次公布關於權利侵害行為的後續處理狀況。