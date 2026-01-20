hololive白銀諾艾爾聯動日本「吉野家」圓夢，現場將送限量PR卡牌手慢無！

hololive 三期生 VTuber「團長」白銀諾艾爾（白銀ノエル）在剛結束的團體 Live 演唱會後直播中，正式宣布將與日本知名牛丼連鎖店「吉野家」展開合作。這對團長來說意義非凡，粉絲們都知道她超喜歡牛肉蓋飯，更有一首以此為主題的原創曲「ぎゅーどんかーにばる！」。在合作公開後，團長表示自己從出道前就是吉野家的忠實顧客，這不只是商業上的合作，更是她多年來夢寐以求的願望終於成真。

團長圓夢啦！（圖源：吉野家／hololive 官方）

而為了這次聯動，官方特別繪製了三種全新插圖，包含穿著吉野家制服的「打工版」、大口享用牛丼的「吃飯版」，以及日常感十足的「自拍版」，展現團長不同的魅力。活動限定日本店家，還推出 APP 累積點數兌換豐富的聯動商品，vup醠是壓克力立牌、名牌徽章、貼紙套組…等。

廣告 廣告

甚至還有 hololive OCG 的限定實體限量 PR 卡牌贈送企劃。1 月 26 日上午開始，只要在結帳或領取外帶餐點時向店員出示 APP 內的專用畫面，即可隨機獲得一張限定 PR 卡（全 2 種）。與集點商品不同的是，此贈品有數量限定、送完為止，想要收藏這張特殊卡片的粉絲，建議儘早前往門市消費！

除了合作圓夢外，團長也在直播中分享了三期生 LIVE 演唱會的心境。她表示當時尾聲談話環節想傳達給大家的是「人生並不是只有快樂的事，希望大家能把這段如夢似幻的時光化為糧食，明天起繼續努力」，這些話是為了激勵在日常生活中奮鬥的粉絲們，強調這單純是出自於對粉絲的溫柔關懷，自己沒有遇到任何麻煩。

而回顧自己長達約 6 年半的活動經歷，團長感慨表示，能夠站上舞台絕對不是理所當然，而是集結了粉絲的聲援、營運與現場工作人員等人的努力，以及三期生夥伴間羈絆所創造出的奇蹟。她坦言能親眼在舞台上見到台下的觀眾，讓她感受到粉絲那是「實實在在」的存在感，這份衝擊至今仍然讓她非常感動。雖然過去她曾因為對唱歌和跳舞缺乏自信，但聽著現場粉絲大喊的「最喜歡妳」等聲援，都給了她很多的力量。