hololive米其林飯局！白銀諾艾爾和桐生可可、天音彼方聚餐 巧可老師「服裝檢查」成亮點

hololive JP 組 VTuber「團長」白銀諾艾爾（白銀ノエル）最近直播中分享了一則讓無數粉絲開新的趣事，她提到最近與現役成員癒月巧可、亞綺·羅森塔爾，以及已經畢業的桐生可可、天音彼方共 5 人相聚吃飯。而這次聚會地點選在一家有著嚴格服裝規定的米其林三星級餐廳，因此這對於成員們的時尚品味可說是一大考驗，也因此引發了一連串爆笑的插曲。

團長未來會和天音彼方定期見面。（圖源：YouTube@ShiroganeNoel／hololive官方）

在出發前，團長坦言非常擔心天音彼方的穿衣風格，表示有種怪怪的「未來感」，會無法應對正式場合。沒想到當天彼方穿著一件非常有氣質的連身洋裝現身，讓諾艾爾大感震驚並稱讚「超可愛！」。原來彼方為了這次聚餐，前一天特地傳了多張私服照片給癒月巧可進行「審查」，原本彼方想穿一件針織連身裙，卻被巧可老師直接打槍說：「可愛但不適合三星級餐廳」，最終在巧可老師的嚴格把關下才確定。

另一方面，桐生可可的打扮則維持了一貫的大膽風格。諾艾爾透露會長當天穿得「很性感」，甚至被癒月巧可吐槽說：「如果現在不是令和時代，妳這打扮早就被趕出去了！」不過桐生可可則是一臉自信回應，表示自己和家人常去這類場合。

而這場聚會也讓可可非常高興，即便畢業後還能和大家一起聚餐。這場聚餐最後由團長買單，即便大家都搶著付錢還是被她拒絕，團長也表示等天音彼方搬家好後打算去拜訪，並且定期見面、吃飯隨時確定對方近況，因為她形容天音彼方是個「虛幻、纖細的存在」。