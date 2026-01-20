hololive赤井心經紀人代發確認「療養中」，夏色祭暖回：慢慢回來就好

hololive 一期生 VTuber 赤井心（赤井はあと）在 2025 年 10 月時，因為直播中因為身心健康因素宣布無限期休養後，動向就受到社群關注。而最近，赤井心的經紀人久違的於社群 X（推特）上分享了一段赤井心在休息前錄製的跳舞短片，並帶來了她的最新近況。

經紀人釋出新消息安撫社群。（圖源：hololive官方）

經紀人透露，赤井心目前正在療養當中，分享這影片也是為了讓心豚們稍微感到開心。並表示對一直以來給予支持的大家，造成擔心深感抱歉， 希望粉絲們未來能繼續溫暖的守護她。

對於這則久違的消息，同為 hololive 一期生的夏色祭（Natsuiro Matsuri）也轉發了該文，並暖心喊話：「慢慢回來就好」。而經紀人的發文，許多人也猜測，可能是最近於官方新商品陣容中，唯獨缺少赤井心的關心，一度引起許多粉絲擔心是否會有「畢業」的可能。如今經紀人的更新和同團成員的互動，稍微緩解了社群不安的情緒。

回顧赤井心的休養歷程，她在 2025 年 10 月的一場直播中因為突然的情緒崩潰，營運方在與其家人商討後，為優先考量其身心健康，決定讓她暫停活動。此外，根據先前的官方公告，赤井心也確認將缺席 2026 年的 hololive 大型活動「7th fes.」演唱會，目前關於赤井心的具體回歸時間表仍未定案。