hololive跨年活動公開傍晚一路到隔日，DEV_IS全員也將接力新年衣裝馬拉松

hololive 今年也有跨年活動，官方公開本次跨年形成，還包括新年的 1 月 2 日將公開 hololive DEV_IS 全員的新年專屬衣裝，ReGLOSS、FlowGlow 兩團將在 2 日中午開始依序揭露。

由官方公開跨年活動『年末ホロライブ ～ゆくホロくるホロ 2025▷2026～』與『hololive production COUNTDOWN LIVE 2025▷2026』，包括從 12 月 31 日台灣時間下午四點半就開始的一連串節目，從「笑」Down 對決、脫口秀、PON 問答、紅白飯合戰以及再來一杯續攤場，可以說是一樣年年有趣期待，當然還有最後一小時的跨年 LIVE 演出，本次為收錄內容，所以長休中的赤井心、戌神沁音兩人也都會有演出。

另外包括許多人期待已久 hololive DEV_IS 全員的正月衣裝，將在台灣時間 2 日中午 12 點一路到 6 點馬拉松揭露，剪影也已經公開；除此之外 24 日還有可口可樂贊助的 ReGLOSS 粉絲見面會、1 月 9 到 22 日的東京快閃店，以及 17、18 日的三期生演唱會 #きゅるるん大作戦 〜最強アイドル、推すしかないでしょ〜 可說是超級滿檔。