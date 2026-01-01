hololive跨年3D演唱會登場！60名成員陪粉絲迎2026，全原創歌單免費看

hololive 每年跨年夜的年度直播「hololive production COUNTDOWN LIVE 2025▷2026」，集結旗下「hololive」、「hololive Indonesia」、「hololive English」以及「hololive DEV_IS」共計 60 名成員參與，帶來全程免費公開的 3D 跨年演唱會，吸引數十萬觀眾一起跟 holomen 們迎接 2026！

能跟喜歡的 Vtuber 們一起度過 2026 跨年太幸福啦（圖源：hololive）

本次 COUNTDOWN LIVE 演出曲目全數採用 hololive 原創歌曲，從開場曲〈FG ROADSTER〉一路演唱至壓軸〈Our Bright Parade〉，完整呈現 hololive 多年累積的音樂成果。整場直播為事前錄製內容，並同步於多位 hololive 成員的 YouTube 頻道開放同時觀看，讓粉絲可依照喜好選擇不同視角參與跨年。

廣告 廣告

除了 YouTube 線上直播，今年官方也首度在虛擬平台「Holoearth」內同步舉辦同時視聽活動，觀眾可在虛擬空間中一同觀看演唱會、倒數迎接新年，進一步強化社群互動體驗。相關活動細節亦已於官方社群平台公開說明。

在 COUNTDOWN LIVE 正式結束後，hololive 例行年末節目《ゆくホロくるホロ》也延續熱度，加碼播出特別企劃「もう1本グランプリ」，作為跨年夜後的延長直播內容，持續陪伴粉絲共度新年時刻。

「hololive production COUNTDOWN LIVE 2025▷2026」完整演出內容可以在 YouTube 回看，如果昨晚因為出門跨年錯過的，快趁現在來補檔吧！

完整表演曲目：