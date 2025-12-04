hololive遊戲合作計畫「holo Indie」兩週年，宣傳大使莉莉華與Kaela獲專用衣裝（圖源：hololive）

hololive 遊戲合作計畫「holo Indie」兩週年，合作讓 holo 粉絲製作遊戲能獲得官方協助並能獲利的特殊計畫上架了數十款遊戲，在兩週年節目中也大量公開多款新作在 3 日到明年春天上架，宣傳大使一條莉莉華、Kaela Kovalskia 也獲得宣傳大使衣裝。

由一條莉莉華進行紀念節目，公開兩人的宣傳大使專用服裝，還有像素墨鏡、MP HP 髮夾等有趣配件，並公開多款 holo 新獨立遊戲，包括 3 日發售的《Holo ADV: SakuraSingularity.exe》冒險遊戲，到相當令粉絲關注被戲稱為「holo 森友會」的『ぷちホロの村 - 剣とお店と田舎暮らし』等作品多達 6 款新作、3 款推出 DLC 內容。

新作品《Holo vs Robo》（圖源：hololive）

另外全新公開作品還有《Holo vs Robo》、《Holo魂～拍攝素材王爭霸戰～》、《Gawr Gura: Quest for Bread》、《ホロダンジョン~博衣こよりとホロウライブinホンシャタワー~》等作品，也都公開 Steam 頁面，最早的《Holo ADV: SakuraSingularity.exe》於 3 日發售，其他作品有包括月底、明年春季以及尚未公開日期，今年也推出了多達 22 款遊戲，作為 Vtuber 事務所遊戲合作計畫相當新穎，粉絲也能完成自己推的遊戲，就算她們可能已經畢業，也會出現在遊戲中。

莉莉華也公開了作為 holo indie 大使 1.5 周年商品包括寬桌墊、壓克力卡夾鑰匙圈、卡盒、大頭迷你娃娃跟不限量親簽套組紀念商品。