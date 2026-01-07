hololive雪花菈米直播靈異現象？詭異女聲低語「吵死了」嚇哭本人

hololive JP 組五期生 VTuber 雪花菈米（雪花ラミィ），日前（2）的 2026 年晚酌和凸待直播中，許多觀眾都聽到了繞人毛骨悚然的聲音，引起社群熱議。正當菈米在聊天時，背景居然清晰出現了一句低沉冰冷的女性聲音說著「吵死了」（うるさい），嚇到許多觀眾。

讓人毛骨悚然的詭異聲音。（圖源：YouTube@YukihanaLamy／hololive官方）

雪花菈米事後在大家的討論後，重看影片才驚覺有這狀況（直播 13:00 開始），隨即在個人 X（推特）上發文：「昨天直播中那個神秘女子的『吵死了...』好恐怖，我都嚇哭了🥲這是什麼啊」

針對這起疑似靈異事件，許多粉絲化身「鍵盤柯南」試圖分析聲音來源。部分網友推測可能只是菈米說話時換氣的呼吸聲，或者是環境音造成的巧合；但也有大量聽眾在調整音量後指出，該聲音的音頻與語氣顯然與菈米本人不同，且「吵死了」三個音節咬字過於清晰，很難單純用雜訊去解釋。

雖然目前無法確定是訊號干擾還是其他原因，但這突如其來的聲音，確實讓直播間原本輕鬆歡樂氣氛瞬間染上一層恐怖的色彩。而在菈米感到害怕之際，也在 X 分身帳號上透露，同屬 hololive 的大空昴暖心邀請她隨時去自己家住。