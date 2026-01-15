hololive 2026 EXPO和7th fes主視覺造型公開！首波先行商品開放預購

VTuber 業界年度盛事，被粉絲稱為「大拜拜」的 hololive 年度博覽會與演唱會確定將 2026 年 3 月 6 日到 8 日在幕張展覽館盛大登場。官方於 15 日正式公開了「hololive SUPER EXPO 2026」與團體演唱會「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」的主視覺圖，以及周邊商品預購等資訊。

官方正式公開主視覺圖。（圖源：hololive官方 編輯合成）

其中 EXPO 2026 部分，包含 hololive、hololivestars 以及海外分部在內的全體成員，都換上了充滿未來感的白色與銀色特製服裝，展現出與以往截然不同的感覺，為這場為期三天的線下慶典揭開序幕。

hololive 7th fes. Ridin' on Dreams 共 4 場的主視覺圖，以及宣傳 PV。

隨著主視覺的公開，官方也同步開啟了活動周邊的預購資訊，本次商品設計充滿巧思，緊扣著博覽會「時空穿梭」的主題概念，推出了造型獨特的吊掛娃包與雙色背帶。而在演唱會周邊方面，除了必備的應援扇（有複製簽）、毛巾、T-shirt 和 12 色手燈外，今年更首度推出了實用度極高的外套商品。

官方特別提醒，預購期間只到台灣時間 1 月 26 日下午 5 點截止，且為了避免活動當日現場人潮擁擠導致，加上先行預購的數量有限，官方也建議有計畫前往的粉絲提早入手，預購商品預計將於 2 月中旬陸續出貨。

官方公開週邊商品販售時間。（圖源：hololive官方）

本次情報解禁的另一大亮點，則是確認同步釋出 hololive 官方音樂遊戲《hololive Dreams》資訊，將會在 EXPO 舞台上分成 4 天公開。