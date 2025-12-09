hololive 7th fes演唱會與年度展釋出第一波抽選，展覽主題「時空跳躍」服裝公開

hololive 7th FES年度展覽主題「時空跳躍」服公開（圖源：hololive）

hololive 年度最大展覽與演唱會「hololive SUPER EXPO 2026」、「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」公開進一步資訊，主題為「時空跳躍」（Time Warp）並且公開展覽四大區域、「hololive University」活動，以及「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」四大舞台與演出人員，以及晚間公開第一波的現場票抽選。

廣告 廣告

hololive 7th FES年度展覽以及演唱會資訊釋出第一波抽選（圖源：hololive）

在官方節目中首次公開，兩大展覽與演唱會活動「hololive SUPER EXPO 2026」、「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」由萬代、羅森贊助，活動首次延長為三天，EXPO 包括四大區域，觀賞各大演唱會紀錄的「parallel」區域、現在 hololive 各大延伸作品的「world」區域、專門開設為合作餐點的「food」區域以及以前各種回憶與成員私有物展示的「memory」區域。

hololive 7th FES年度展覽四大區域（圖源：hololive）

hololive 7th FES年度展覽舞台行程表（圖源：hololive）

也公開本次 EXPO 三天行程的官方舞台節目表，三天中午的導覽階段以往由尚未 3D 的新成員負責，不過這次分別由空、蘿蔔子、AKI，芙蕾雅、綿芽，拉普拉斯與風真進行導覽，第三日傍晚開始還有 hololive 推出的 TCG 卡牌遊戲舞台，這也是官方推出 TCG 卡牌以來的積極宣傳，包括先前的賽事有相當大的玩家人口，以及提到將有成員跟參加者互動的「hololive University」活動，但詳細內容仍請大家期待後續公開。

hololive 7th FES年度展 hololive 大學參加人員（圖源：hololive）

hololive 7th 演唱會首日演出人員（圖源：hololive）

本次演唱會「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」分為四大舞台，將前後在週五晚上、週六中午與晚上及周日中午展開，第一舞台演出成員為：白上吹雪、百鬼綾目、癒月巧可、貓又小粥、兔田佩克拉、不知火芙蕾雅、角卷綿芽、雪花拉米、尾丸波爾卡、鷹嶺琉依、博衣可佑璃、Zeta、Kobo、Ina、FWMC。

hololive 7th 演唱會第二日中午演出人員（圖源：hololive）

第二舞台為週六中午演出，參加人員為時乃空、櫻巫女、大空昴、大神澪、桃鈴音音、獅白牡丹、拉普拉斯暗黑、Iofi、Ollie、Kiara、正義組四人 Elizabeth、Gigi、Cecilia、Raora 也在本組演出。

hololive 7th FES演唱會第二日晚場演出人員（圖源：hololive）

第三舞台則為 AZKi、夏色祭、白銀諾艾爾、姬森璐娜、風真伊呂波、Risu、Reine、IRyS、Baelz、Shiori、FLOWGLOW 全員響咲莉歐娜、虎金妃笑虎、水宮樞、輪堂千速、綺綺羅羅薇薇也是本次 3D 化後受矚目的期待演出。

hololive 7th FES第三日中午演出人員（圖源：hololive）

第四舞台為蘿蔔子、星街彗星、亞綺羅森塔爾、寶鐘瑪琳、常闇永遠、Moona、Anya、Kaela、Calliope、Kronii、Bijou、Nerissa、ReGLOSS 四人奏、莉莉華、螺鈿與轟一則在本階段演出。舞台設計比起上次的三面加上中央舞台，這次為雙面舞台以及中間令粉絲討論的特別空出走道，會不會是 AR 遊行車的演出也令人期待。

hololive 7th FES演唱會舞台配置（圖源：hololive）

本次展覽與演唱會的第一次抽選也已經在昨晚 8 點展開，而演唱會先行則以 hololive fan club 付費會員進行先行抽選，而第二次、第三次與一般販售時間也已經公開。